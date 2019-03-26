Valencia efsanesi Mehmet Topal

﻿﻿﻿Valencia Kulübü, 100. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde önceki akşam kulüp efsanelerini ağırladı. Davet alan isimlerden biri de 2010-12 yılları arasında ‘Yarasalar’ın formasını terleten Mehmet Topal’dı. Tecrübeli oyuncu, eski kulübünün bu özel davetini geri çevirmedi.

Festival havasında geçen kutlamalarda İspanyol ekibinin taraftarları, Mehmet Topal’a büyük sevgi gösterisinde bulundu. Şehrin en büyük caddesindeki geçit töreninde binlerce taraftar, futbolcuları selamlayıp, alkışladı. Topal ve takım arkadaşlarına Mestalla Stadı’nda teşekkür anonsu yapıldı, tecrübeli oyuncuya plaket takdim edildi.

‘Türk futbolunu temsil ettim’

Başarılı futbolcu, Valencia Efsaneleri ile İspanyol Futbolu Efsaneleri arasındaki gösteri maçında ise sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Mehmet Topal, davetin kendisi için büyük bir onur olduğunu söyleyerek, “Orada bir anlamda Türk futbolunu temsil ettim. Demek ki unutulmamışım. Güzel işler yapıp, iyi intibalar bırakmışım. Bu da beni gururlandırdı” ifadelerini kullandı.

Yusuf Dursun