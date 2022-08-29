İngiliz devi Manchester United'daki sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Edinson Cavani'nin yeni adresi belli oluyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Valencia, Edinson Cavani ile iki yıllık sözleşme için sözlü anlaşmaya vardı. Uruguaylı golcünün bugün transferi tamamlamak için Valencia'ya gitmesi bekleniyor.

Kısa süre içinde açıklanacak

Son anda beklenmedik bir gelişme yaşanmazsa Cavani, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

Villarreal'e yakındı

Geçtiğimiz haftalarda 35 yaşındaki futbolcunun Villarreal'e yakın olduğu ve eski teknik direktörü Unai Emery ile yendien çalışmak istediği iddiaları gündeme gelmiş ancak Valencia'nın devreye girmesi transferin gidişatını değiştrimişti.

Fenerbahçe ve Galatasaray iddiaları

Edinson Cavani'nin ismi ülkemizden Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılırken, geçtiğimiz haftalarda Sarı-Lacivertli ekibin kapısından döndüğü iddiaları gündeme gelmişti. Ayrıca Uruguaylı golcünün Galatasaray'la transfer masasına oturduğu ve detaylar üzerinde pazarlıklar gerçekleştirdiği de ileri sürülmüştü

35 yaşındaki tecrübeli futbolcu geçtiğimiz sezon Manchester United forması ile 20 maçta görev yapmış ve 2 kez gol atmayı başarmıştı.



