Valencia - Cadiz maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Üst üste kötü sonuçlar alan Valencia, oynadığı son 4 lig maçından galibiyet çıkartamazken 1 beraberlik 3 mağlubiyet yaşadı. Son olarak Atletico Madrid karşısında 2-0 öne geçmelerine rağmen uzatma dakikalarında yediği 2 golle 3-2 mağlup oldu. Kendi evinde etkili futbol sergileyen Valencia, 11 iç saha maçında sadece 2 mağlubiyet yaşadı.

Cadiz bu sene kupanın sürpriz ekiplerden. Kimse çeyrek finale kadar gelebileceklerini beklemiyordu. Kupaya en fazla önem veren takımların başında gelen Cadiz'in en büyük özelliği büyük maçlarda savunmadaki başarısıyla ön plana çıkması. Ligde alınan kötü sonuçları burada telafi etmek isteyen misafir takımın işi biraz zor görünüyor.

Karşılaşmada zor da olsa ev sahibi takımın tur atlaması muhtemel.