Valencia Basket – LDLC ASVEL maç sonucu: 81-72

Turkish Airlines EuroLeague’in 6. maç döneminde Valencia Basket, sahasında konuk ettiği LDLC ASVEL karşısında 81-72 ile kazanarak bu sezon EuroLeague’deki ilk galibiyetini elde etti.

02 Kasım 2019, Cumartesi 22:40
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Valencia Basket – LDLC ASVEL maç sonucu: 81-72

Turkish Airlines EuroLeague’in 6. maç döneminde İspanyol ekibi Valencia Basket, Fransa temsilcisi LDLC ASVEL’i konuk etti.

Ev sahibi ekip, karşılaşmayı 81-72 kazanarak EuroLeague’deki ilk galibiyetini aldı ve ligde galibiyetsiz takım kalmadı. ASVEL ise 6. maçında 3. kez mağlup oldu.

Valencia’da Bojan Dubljevic 13 sayıyla takımının en skoreri olurken Guillem Vives 10 sayı üretti. Quino Colom, Maurice Ndour ve Fernando San Emeterio da 9’ar sayıyla maçı tamamladılar.

ASVEL’de Jean-Charles Livio 20 sayıyla maçın en skoreri olurken Antoine Diot 17, Edwin Jackson 10 sayı üretti.

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