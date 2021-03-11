Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 29. haftasında İspanya’nın Valencia Basket takımıyla kozlarını paylaşacak. EuroLeague'de yakaladığı 10 maçlık galibiyet serisinin ardından Anadolu Efes’e mağlup olan Fenerbahçe Beko, daha sonra deplasmanda AX Armani Exchange Milan ve Asvel’i mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe Beko, 17 galibiyet ve 11 mağlubiyetle ligde 7. basamakta bulunuyor. Ev sahibi Valencia Basket ise 14’er galibiyet ve mağlubiyetle 11. sırada yer alıyor. Ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan mücadeleyi Valencia Basket 90-86 kazanmıştı.

Fenerbahçe Beko’nun Valencia kafilesinde, ayak bileğinde sakatlığı bulunan Marko Guduric ile takım idmanlarına önümüzdeki hafta dahil olacak Alex Perez’in yanı sıra Melih Mahmutoğlu, Berkay Candan ve Yiğit Onan yer almıyor.

Valencia Basket - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

12 Mart Cuma günü TSİ 23.00’de La Fonteta’da oynanacak mücadele beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak. Müsabakayı Luigi Lamonica, Elias Koromilas, Gytis Vilius hakem üçlüsü yönetecek. Maçın canlı skor takibi ve detayları haberimizde olacak.

Igor Kokoskov: Valencia'yı yenmek için en iyi oyunumuzu oynamalıyız

Mücadele öncesi Sarı Lacivertli takımın koçu Igor Kokoskov şu değerlendirmeleri yaptı:

“EuroLeague tecrübesi olan birçok oyuncuları var. Nasıl basketbol oynanacağını çok iyi biliyorlar ve birçok kez bu tarz maçlarda mücadele ettiler. Silahları var ve bizim evimizde oynanan karşılaşmada bizi mağlup etmişlerdi. O maçla birlikte kendimizi zor bir pozisyona soktuk ve bu karşılaşmayı kazanmamız gerekiyor. Potansiyelimizi ve personelimizi doğru kullanmamız gerekiyor. Valencia‘yı yenmek için en iyi oyunumuzu oynamalıyız.”

Ahmet Düverioğlu ise karşılaşma hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Playoff yarışı için çok önemli ve değerli bir karşılaşmaya çıkacağız. Yıllarca beraber oynadığım Nikola Kalinic‘e karşı mücadele edecek olmak bu maçın anlamını arttırıyor. Valencia çok iyi bir takım. İstanbul’da oynadığımız ilk maçta bizi yenmişlerdi. Hücumda çok verimli oyunculara sahipler. İyi şutörlere ve pota altı oyuncularına sahipler. Uzunları üç sayı çizgisinin gerisinden de etkili olabiliyor. Biz iyi bir dönem geçiriyoruz. Çift maç haftasında deplasmanda 2 tane çok zor maç kazandık. Kendi evimize dönmeden deplasmanda bir maç daha kazanarak avantajımızı arttırmak istiyoruz. Bu maça kadar kalan zamanımızı en iyi şekilde hazırlanmak için kullanacağız.”

Valencia Basket, Fenerbahçe Beko maçını son fırsat olarak görüyor

Valencia Basket Başantrenörü Jaume Ponsarnau, karşılaşma öncesi düzenlediği basın toplantısında, "Fenerbahçe bizim için direkt rakip. Kilit bir maça çıkacağız. Bizi yenerlerse ilk 8’e kalmamız zor." dedi.

Avrupa Ligi’nde son iki maçlarını kaybettiklerini ve sıralamada zor bir durumda olduklarını kaydeden Ponsarnau, "Her şeye rağmen evimizde oynadığımız maçlarda iyi bir kazanma yüzdemiz var ve bu, üst düzey rekabet kapasitemizde bize güven veriyor. Çalışma olarak daha iyi bir takım olduğumuza inanıyoruz." şeklinde konuştu.

"Bu sezon oynayabileceğimiz en zor karşılaşmalardan birine çıkacağız" diyen Ponsarnau, "Ancak evimizde oynayacağız ve antrenman yapma süremiz oldu. Guillem Vives’in takıma dahil olması yararlı oldu. Ayrıca Fernando San Emeterio gibi oyuncularımız kendilerini daha da geliştirdi. İstikrarsız bir dönem geçiren Vanja Marinkovic de iyi bir hafta geçirdi." ifadelerini kullandı.

İspanyol teknik adam, Fenerbahçe ile ilgili ise şu değerlendirmede bulundu:

"Şu andaki Fenerbahçe, kasım ayında deplasmanda yendiğimiz (90-86) takımdan çok daha iyi durumda. Avrupa Ligi’nin en üst kalitedeki takımlarından biri. kazanmayı bilen oyuncuları var. Defansif ve oyun anlamında çok geliştiler. Önceden taktiksel sayılar kazanıyorlardı şimdi ise açık bir şekilde yetenekli oyuncuları öne çıkıyor. Son dönemlerde tüm maçlarını kazanıyorlar. Nando De Colo, Marko Guduric ya da Dyshawn Pierre maçın kaderini değiştirebiliyor."



