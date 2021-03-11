Valencia Basket - Fenerbahçe Beko (CANLI)
Turkish Airlines EuroLeague 29. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Valencia Basket’e konuk oluyor. Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’de geride kalan çift maç haftasını iki galibiyetle kapattı ve Playoff yolunda önemli bir adım attı. Valencia Basket, ilk 8’e kalma umudunu sürdürmek için bu maça büyük önem veriyor. Ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan mücadeleyi Valencia 90-86 kazanmıştı. Valencia Basket - Fenerbahçe Beko maçınin önemli detayları ve skor takibi fanatik.com.tr'de...
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 29. haftasında İspanya’nın Valencia Basket takımıyla kozlarını paylaşıyor. EuroLeague'de yakaladığı 10 maçlık galibiyet serisinin ardından Anadolu Efes’e mağlup olan Fenerbahçe Beko, daha sonra deplasmanda AX Armani Exchange Milan ve Asvel’i mağlup etmeyi başarmıştı.
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İlk Çeyrek Sonucu
Valencia 18-10 Fenerbahçe Beko
İY | Valencia 37-28 Fenerbahçe Beko
3. Çeyrek Sonucu Valencia
45-39 Fenerbahçe Beko
Fenerbahçe Beko, 17 galibiyet ve 11 mağlubiyetle ligde 7. basamakta bulunuyor. Ev sahibi Valencia Basket ise 14’er galibiyet ve mağlubiyetle 11. sırada yer alıyor. Ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan mücadeleyi Valencia Basket 90-86 kazanmıştı.
Fenerbahçe Beko’nun Valencia kafilesinde, ayak bileğinde sakatlığı bulunan Marko Guduric ile takım idmanlarına önümüzdeki hafta dahil olacak Alex Perez’in yanı sıra Melih Mahmutoğlu, Berkay Candan ve Yiğit Onan yer almıyor.