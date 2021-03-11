Valencia Basket - Fenerbahçe Beko (CANLI)

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 29. haftasında İspanya’nın Valencia Basket takımıyla kozlarını paylaşıyor. EuroLeague'de yakaladığı 10 maçlık galibiyet serisinin ardından Anadolu Efes’e mağlup olan Fenerbahçe Beko, daha sonra deplasmanda AX Armani Exchange Milan ve Asvel’i mağlup etmeyi başarmıştı.

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İlk Çeyrek Sonucu

Valencia 18-10 Fenerbahçe Beko

İY | Valencia 37-28 Fenerbahçe Beko

3. Çeyrek Sonucu Valencia

45-39 Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko, 17 galibiyet ve 11 mağlubiyetle ligde 7. basamakta bulunuyor. Ev sahibi Valencia Basket ise 14’er galibiyet ve mağlubiyetle 11. sırada yer alıyor. Ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan mücadeleyi Valencia Basket 90-86 kazanmıştı.

Fenerbahçe Beko’nun Valencia kafilesinde, ayak bileğinde sakatlığı bulunan Marko Guduric ile takım idmanlarına önümüzdeki hafta dahil olacak Alex Perez’in yanı sıra Melih Mahmutoğlu, Berkay Candan ve Yiğit Onan yer almıyor.



