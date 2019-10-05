Valencia Basket - CSKA Moskova maç sonucu: 71-96
Geçtiğimiz sezonun EuroCup şampiyonu Valencia Basket ile EuroLeague şampiyonu CSKA Moskova, Turkish Airlines EuroLeague'de 2019-20 sezonunun ilk maçında karşı karşıya gelirlerken Rus ekibi CSKA Moskova, deplasmanda karşılaştığı rakibini 96-71'lik skorla mağlup etti.
Turkish Airlines EuroLeague'de 2019-20 sezonunun ilk maç döneminde geçtiğimiz sezonun EuroCup şampiyonu Valencia Basket, son EuroLeague şampiyonu CSKA Moskova'yı konuk etti.
Rus ekibi CSKA Moskova, deplasmanda oynadığı mücadeleyi 96-71'lik skorla kazanmayı başardı.
Maç boyu skor üstünlüğünü rakibine bırakmayan CSKA Moskova'da Darrun Hilliard 22 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Mike James 20, Andrey Vorontsevich 13 sayı üretti.
Valencia Basket'te Mike Tobey 14 sayıyla takımın en skoreri olurken Brock Motum ve Bojan Dubljevic 12'şer sayıyla oynadılar.