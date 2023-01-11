Valencia-Anadolu Efes maçı (CANLI)

Turkish Airlines EuroLeague'de son şampiyon Anadolu Efes'in İspanya turu resmen başlıyor. Efes, bu akşam Valencia ile deplasmanda karşılaşıyor. Geride kalan 17 karşılaşmada 9 galibiyet ve 8 mağlubiyet alan Efes, 7. sırada bulunuyor. Ev sahibi ise 7 galibiyet ve 10 mağlubiyetle13. sırada yer alıyor. Koç Ergin Ataman'ın öğrencileri, son maçında sahasında Fransa'nın ASVEL ekibini 78-72 mağlup etmişti. Lacivert-Beyazlılar, Valencia mücadelesinin ardından ise Cuma günü, bu kez kendisi gibi şampiyonluk adaylarından Barcelona ile kapışacak.

Valencia Basket - Anadolu Efes (Karşılaşmada ilk periyot oynanıyor)

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Valencia-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Pabellon Fuente de San Luis'de oynanan ve saat 22:30'da başlayan Valencia-Anadolu Efes maçı S Sport ekranlarından naklen yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde...

Anadolu Efes'in Avrupa arenasındaki 785. maçı

Avrupa arenasındaki 785. maçına çıkan temsilcimiz, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 784 karşılaşmada 447 galibiyet ve 337 yenilgi aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Tirlines EuroLeague’de ise 537. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 536 karşılaşmada 290 galibiyet ve 246 yenilgi elde etti.

İlk maçı Valencia kazandı

Anadolu Efes ile Valencia, Avrupa kupalarında bugüne kadar 10 kez karşılaşırken, Turkish Airlines EuroLeague’de iki takım arasında oynanan 10 karşılaşmada Lacivert Beyazlılar, 5 galibiyet, 5 mağlubiyet aldı. Ligin ilk yarısında iki ekip arasında Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı temsilcimiz 91-92 kaybetmişti.

Turkish Airlines EuroLeague’in 17. haftasında Anadolu Efes, Fransa’nın LDLC ASVEL Villeurbanne takımını Sinan Erdem Spor Salonu’nda 78-72 mağlup etmiş, Valencia ise Sırbistan’ın Kızılyıldız takımına evinde 77-75 yenilmişti. EuroLeague’de 17. haftanın ardından Anadolu Efes, 9 galibiyet, 8 mağlubiyetle 7., Valencia ise 7 galibiyet, 10 mağlubiyetle 13. sırada yer alıyor.