Valdas Ivanauskas: Türkiye, iyi ve çok güçlü bir takım

UEFA Uluslar C Ligi maçında Türkiye’ye 2-0 mağlup olan Litvanya’nın Tekqnik Direktörü Valdas Ivanauskas, maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı. Galibiyet için Türkiye’yi tebrik ettiğini söyleyen Litvanya Teknik Direktörü Valdas Ivanauskas, “Türkiye’nin iyi bir takımı var. Teknik Direktörünüzü kıskanıyorum, elinde önemli bir potansiyel var. Galibiyet için içtenlikle tebrik ediyorum. Türkiye’ye olan seyahatimizle ilgili tüm detayları anlatsam korkunç bir tecrübe olduğunun farkına varacaksınız. Buna rağmen takımımız iyi bir mücadele gösterdi. Maça saatler kala buraya ulaştık ve maça çıkmak zorunda kaldık. Buna rağmen takım olarak elimizden gelenin en iyisini yaptık” dedi.

Maçın beklediklerqi gibi çok zor geçtiğini söyleyen Ivanauskas, “Türkiye, güçlü bir takım. Genel anlamda iyi bir performans ortaya koyduk. İyi savunma yapmamız gerektiğinin farkındaydık. Maç içinde bunu yapmaya çalıştık. Türkiye, başka bir serinin takımı. Elimizden geleni yaptık ve buradan bu sonuçla ayrılıyoruz” diye konuştu. (İHA)