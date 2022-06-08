Valdas Ivanauskas: Mağlubiyetten dolayı acı çekiyoruz

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında konuk ettiği A Milli Takımımız'a 6-0 mağlup olan Litvanya'da teknik direktör Valdas Ivanauskas, 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısından açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin çok güçlü bir takım olduğuna vurgu yapan ve alınan sonuçtan dolayı Litvanya halkından özür dileyen Ivanauskas, şu ifadeleri kullandı:

''İlk 25 dakika dayanabilirsek farklı bir skor olabileceğini düşünüyorduk. Fakat sebebini anlayamadığım sorunlardan dolayı erken yediğimiz gol, oyunun gidişatını değiştirdi. Türkiye'yi tebrik ediyorum. Haklı bir galibiyet aldılar. Biz bu aldığımız bu mağlubiyetten dolayı acı çekiyoruz fakat yapabileceğimiz bir şey yok.''







