İlk yarıda kaçan net fırsatların ardından Fransız futbolcu devre arasında bir hayli gergindi. Valbuena'nın takım arkadaşlarına hitaben, "Nasıl olur da Ümraniye'ye gol atamayız? O kadar pozisyonu nasıl kaçırırız"" ifadelerini kullandığı belirlendi. İkinci devre oyundan alınan deneyimli futbolcunun, teknik heyete değil takıma ve kendisine tepki gösterdiği belirtildi.

Değişiklik tabelasında numarasını görünce kafasını iki yana sallamaya başlayan Valbuena, yerine oturmadan önce yedek kulübesindeki su şişelerine de tekme atmıştı.

(Milliyet)