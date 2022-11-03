UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda yıllar sonra dahi unutulmayacak dramatik bir veda yaşandı. Büyük çekişmenin yaşandığı grupta, 4 takımın da bir üst tura çıkma ihtimali bulunuyordu. Gecenin en önemli maçlarından Marsilya ile Tottenham arasında oynandı. Fransız ekibi, güçlü rakibini yenseydi tur atlayacaktı.

ÖNE DE GEÇTİ ANCAK...

Ev sahibi ekip ilk yarının son dakikalarında Mbemba ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Veledrome'daki karşılaşmanın ikinci yarısında ise Premier Lig temsilcisi geri dönüşe imza attı. İngiliz ekibi Lenglet ile eşitliği sağladı ve 90+5'te Pierre-Emile Höjbjerg'un golüyle zorlu müsabakadan 2-1 galip ayrıldı. Liderlik hesapları yaparken, grupta sonuncu olan ve Avrupa defterini kapayan ev sahibi takım büyük bir yıkım yaşadı.





TUDOR'DAN İLGİNÇ BAHANE

Bir dönem Karabükspor ve Galatasaray 'ı çalıştıran Marsilya Teknik Direktör Igor Tudor, karşılaşma sonrası ilginç açıklamalarda bulundu. Büyük üzüntü yaşayan Hırvat teknik adam, Avrupa'dan elenmelerini, oyuncularının kendisini sesten dolayı duymamasına bağladı. Igor Tudor, "Oyuncularım beni tribünün sesinden dolayı duyamadı. Çok fazla gürültü vardı. Avrupa Ligi'ne katılmak için orta sahada kalmalarını ve top tutmalarını söylemeye çalıştım ama duyuramadım. Çok üzücü oldu" ifadelerini kullandı.

'PROFESYONEL BİR SUİSTİMAL'

2006-2014 yılları arasında 8 yıl Marsilya'da forma giyen Mathieu Valbuena, dramatik vedanın ardından teknik direktör Igor Tudor'a yüklendi. Şu sıralar futbol kariyerini Yunanistan temsilcisi Olympiakos'ta sürdüren 38 yaşında futbolcu, "Oyuncuların Frankfurt maçının sonucundan haberdar edilmemesi, profesyonel bir suistimaldir. Mesela yılın maçına çıkmışsınız, ama Dimitri Payet yok! Bunlar inanılmaz kararlar!" ifadelerini kullandı.

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