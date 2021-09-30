UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Olympiakos'u ağırlayacak olan Fenerbahçe aynı zamanda eski futbolcusu Valbuena ile de karşı karşıya gelecek.

Olympiacos formasıyla eski takımı Fenerbahçe'ye karşı oynayacak olan Mathieu Valbuena, "İstanbul'da özel gece" diyerek fotoğraf paylaştı.

Valbuena: Fenerbahçe ile sevgi bağım kolay kolay koparılamaz

Fransız futbolcu dün gerçekleştirilen basın toplantısında, "Fenerbahçe ile sevgi bağım kolay kolay koparılamaz. Burada çok güzel vakit geçirdim ama hepsi geride kaldı ben artık Olimpiakos oyuncusuyum. Bu galibiyete konumumuz açısından ihtiyacımız var" ifadelerini kullanmıştı.