Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Olympiakos'un yolunu tutan Mathieu Valbuena, Fransa basınına konuştu.

Valbuena, "Fenerbahçe'de iki yıl geçirdikten sonra başka bir şey istedim. Olympiakos beni istedi ve doğru karar verdim" dedi.

35 yaşındaki futbolcu, "Burası küçük bir Marsilya. Kulübün temsil ettiği her şey, taraftarların, kültürün ve Akdeniz'in tutkusu. Başka bir şey." diye konuştu.

Olympiakos adına tüm kulvarlarda 8 gol kaydeden Valbuena, "İstatistiklerim iyi. Sahada kendimi gösterebilmek için saygı görmem ve düşünülmem gerekiyordu." ifadesini kullandı.

Fenerbahçe'de toplam 71 resmi maça çıkan Valbuena, 12 gol 24 asistlik bir performans sergiledi. Valbuena'nın Olympiakos ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor. (Skorer)



