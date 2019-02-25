Valbuena'dan Beşiktaş'a gönderme

Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Valbuena, Beşiktaş derbisinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Beşiktaş'a göndermede bulundu.

25 Şubat 2019, Pazartesi 23:38
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Valbuena'dan Beşiktaş'a gönderme

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı. Siyah beyazlı ekibin gollerini 10'uncu dakikada Gökhan Gönül, 18 ve 45+2'nci dakikalarda Burak Yılmaz kaydederken Fenerbahçe'nin golleri 55'inci dakikada Zajc, 62'nci dakikada Sadık ve 67'nci dakikada Hasan Ali'den geldi.

Mücadelenin ardından Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Valbuena, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Beşiktaş'a göndermede bulundu.

O paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"İkinci yarıda Fenerbahçe'nin karakterini gösterdik. İstanbul, siyah-beyaz olmayacak!"


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