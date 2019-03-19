Valbuena'dan ayrılık açıklaması!

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek 34 yaşındaki Mathieu Valbuena, Fenerbahçe’den teklif beklediğini söyledi.

19 Mart 2019, Salı 08:36
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Valbuena'dan ayrılık açıklaması!

L’Equipe’e konuşan Küçük Bisiklet “Futbol oynamak için önümde birkaç yıl daha olduğunu düşünüyorum. Öncelikle teklifi de kulübümden bekliyorum” derken “Fransa’ya dönmek önceliklerim arasında değil, ancak neden olmasın” ifadesiyle de mavi boncuk dağıttı. Kariyeri boyunca Marsilya, Dinamo Moskova, Lyon ve Fenerbahçe formaları giydiğini dile getiren Valbuena “Yalnızca büyük kulüplerde oynadım. Tamamında da başarılı olduğuma inanıyorum” derken “Futbolu bıraktığımda geride iyi bir savaşçı imajı bırakacağımı düşünüyorum” açıklaması yaptı. (Türkiye Gazetesi)

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