Valbuena ve Benzema hakkında karar veriliyor

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Valbuena'nın mahkemesi sonuçlanıyor. Valbuena ile Benzema arasındaki davanın tarihi belirlendi.

Paris Temyiz Mahkemesi, Karim Benzema ve Mathieu Valbuena arasındaki dava için 8 Kasım tarihinde son kararın verileceğini belirtti.

Hatırlanacağı üzere 2015 yılında Valbuena, Fransa Milli Takımı'nda forma giydikleri dönemde kendisine şantaj yapan Benzema'ya bir dava açtı. Bu olayın ardından Benzema Euro 2016 kadrosuna alınmamıştı. Valbuena ile Benzema davanın ardından uzun süre konuşmadılar.

Benzema, özel hayatına ilişkin bir videoyu kullanarak şantaj yaptığı gerekçesiyle Valbuena tarafından dava edilmişti.

Bu olayla ilgili olarak Benzema cephesi yaşananları reddederken, Paris Mahkemesi dava hakkındaki kararın 8 Kasım'da açıklanacağını duyurdu.

Karim Benzema'nın zanlı, Valbueana'nın ise mağdur olarak yer aldığı seks kasedi davasında son kararın 8 Kasım'da verileceği açıklandı. Benzema'nın avukatı Sylvain Cormier, Fransız basınına yaptığı açıklamada ''Başından beri Benzema masum. Soruşturmanın da böyle sonuçlanacağını umuyoruz.'' sözlerini kullandı.

Valbuena'nın avukatı Paul-Albert Iweins ise ''Polisler, olayı çok güzel işledi. Bir şantaj davasında yapılması gerekenlerin hepsi yapıldı.'' dedi.



