Valbuena: Profesyonellik dışıydı

Tarihinin en kötü sezonlarından birisini geçiren ve takımın başına Ersun Yanal'ı getiren Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Erzurumspor'u konuk etti. Fenerbahçe, 2-0 öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

Fenerbahçe'nin golleri 18. dakikada Ayew ve 27. dakikada Skrtel'den geldi. Erzurumspor'a 1 puanı getiren goller ise 48. dakikada Emrah Başsan ve 90+2. dakikada Thy'den geldi.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 16. haftasını da küme düşme hattında 17. sırada tamamladı.

Mücadelenin ardından Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Valbuena yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

İşte Fransız oyuncunun maç sonu açıklamaları:

"Çok iyi bir ilk yarı geçirdik. İkinci yarı tam tersi. Profesyonellik dışıydı, başka diyebileceğim bir şey yok."

"İkinci yarı tamamen bambaşka bir yüzümüz vardı. Burada bir şey söylemem, bir şeyleri değiştirmez. Yarın kendi aramızda konuşacağız. Kol kırılacak ve ne varsa içinde kalacak. Kirli bir durum varsa, aile içinde kalır."