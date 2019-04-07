Valbuena: Maçı kazanamadık üzgünüz

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda konuk olduğu Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

Mücadelenin 42. dakikasında Boyd'un golüyle geri düşen Sarı-Lacivertli ekip, 65. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın golüyle beraberliği bulsa da, karşılaşma boyunca birçok net pozisyondan yararlanamadığı maçtan beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla iki takım da 32 puana yükselirken, düşme hattından 1 puan daha uzaklaştı.

Mücadelenin ardından Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Valbuena önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Fransız futbolcunun maç sonu açıklamaları:

"3 puanı alamadığımız için iyi bir performans gösterdiğimizi söyleyemeyiz. İlk yarı bizim kontrolümüzde geçti ama tehlikeli görüntü sergileyemedik. Devreye geride girdik. Kendi aramızda bazı konuşmalar oldu."

"Hocamız, benden oyuna hareketlilik katmamı istedi, ben de işimi yaptım. Golü bulduk ama maçı kazanmak isterdik. Bunu başaramadığımız için üzgünüz."

"Ben bu maça da hazırdım ama hocamızın kararı, saygı göstermeliyiz. Hazır olmasaydım, zaten sonradan da giremezdim. kendimi çok iyi hissediyorum ama fizik olarak tam anlamıyla iyi olmak için maç oynamalıyım."

"Galatasaray ile iyi bir maç olacak. Kazanmak istiyoruz. Galatasaray'a karşı uzun yıllardan beri gelen bir üstünlüğümüz var, bunu devam ettirmek istiyoruz."