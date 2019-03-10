Valbuena ile 15 dakika

Hücuma hareket getirmek adına oyuna dahil olan Valbuena, büyük bir şanssızlık yaşadı. Oyuna girdikten kısa bir süre sonra sağ bacağında ağrı hisseden Fransız oyuncu, 85. dakikada yani oyuna girdikten sadece 15 dakika sonra yerini Frey’e bırakmak zorunda kaldı.

İsla: Açıklaması gerçekten zor

Fenerbahçe’nin sağ beki Mauricio Isla, “Zor bir durum gerçekten, bunu açıklaması da zor. Kendi sahamızda da, deplasmanda da aynı durum başımıza geliyor. Nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum. Maçın 20. dakikasına kadar gol yiyoruz, hep bizim reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Büyük bir kulüpte oynayan oyuncularız ama hatalar yapmaya devam ediyoruz. Böyle hatalar yapmamız bir utanç. Üzgünüz” ifadelerini kullandı.