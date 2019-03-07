Valbuena geleceği hakkında konuştu

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Valbuena, ülkesinde yaptığı açıklamalarla adeta yönetime mesaj gönderdi.

Fransız futbolcu, Fenerbahçe’de çok mutlu olduğunu söyledi. Valbuena, “Ailemle birlikte çok güzel günler geçiriyoruz. Keyfim yerinde. Canımızı sıkan tek şey, bu sezon takım olarak aldığımız kötü sonuçlar” dedi. Tecrübeli oyuncu, “Son dönemde form grafiğimiz yükseliyor. Beşiktaş ve Rize maçlarında çok iyi geri dönüşlere imza attık” ifadelerini kullandı. Valbuena, hafta sonunda ise yine çok kritik bir maça çıkacaklarını söyledi.

‘Avrupa Ligi mümkün’

Fransız yıldız, “Lig lideri Başakşehir ile karşılaşacağız. Her iki takım için de hayati bir maç. Rakibimiz, takipçileriyle arasındaki puan farkını korumak istiyor. Biz ise tehlikeli bölgeden kurtulmak istiyoruz” diye konuştu. Valbuena son olarak, kötü geçen sezona rağmen ligde kalan maçları kazanmaları halinde Avrupa Ligi’ne katılma şanslarının bulunduğunu öne sürdü.