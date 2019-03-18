Valbuena Fenerbahçe'den yeni sözleşme bekliyor!

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Valbuena, sarı lacivertli yönetimden yeni sözleşme beklediğini söyledi.

18 Mart 2019, Pazartesi 08:46
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Valbuena Fenerbahçe'den yeni sözleşme bekliyor!

Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncular arasında yer alan Fransız orta saha Mathieu Valbuena, sarı lacivertlilerden yeni teklif beklediğini söyledi.

beIN Sports Fransa’ya konuşan Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mathieu Valbuena, “Türkiye’de iyi hissediyorum kendimi, her ne kadar F.Bahçe ile zor bir sezon geçiriyor olsak bile, henüz ligde kalmayı garantilememiş olsak bile, kendi performansımdan memnunum. Sezon sonunda sözleşmem sona eriyor. Ben hala önümde birkaç yıl olduğunu düşünüyorum. Haliyle öncelikle Fenerbahçe’den bir teklif bekliyorum. Doğrusunu isterseniz Fransa’ya dönmek önceliklerim arasında yok, ama neden olmasın” dedi.

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