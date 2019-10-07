Valbuena: Fenerbahçe güzel bir fırsattı

2017-19 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve bu sezon Olympiakos’a transfer olan Mathieu Valbuena, L’Equipe Gazetesi’ne konuştu. Geniş bir röportaj veren tecrübeli oyuncu, kariyeriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. İşte Valbuena’nın sözleri...

‘Kulüpsüz kalamazdım’

“Ülkemden seks kasedi meselesi yüzünden ayrıldım. Fransa’da insanlar yalnızca skandallarınızı ve negatif yönlerinizi hatırlıyor. Bu da beni ülkemden uzaklaşmaya itti. Dinamo Moskova’da oynadıktan sonra kulüp ciddi bir finansal krize girmişti. Lyon’a transfer olmam Marsilya taraftarını kızdırdı, bu doğru. Ancak ne yapsaydım? Ağustos ayıydı. Kulüp bulmadan, boş boş oturamazdım.”

‘Futbolum konuşulmadı’

“Ama o dönemde de arkadaşım Christophe Baudot (Şu anda PSG’nin doktoru) ile sık sık durumum hakkında konuşuyorduk. İnsanların benden daha az bahsettiği, beni yalnızca futbolumla yargıladıkları bir ülkeye gitmek istediğimi ona söylemiştim. Fransa’dan ayrılmaya ihtiyacım vardı. Çünkü insanlar bana karşı objektif değildi. Sahada yaptıklarımın önemi yoktu.”

‘Teklif kasımda geldi’

“Bu nedenle farklı bir ülkede her şeye sıfırdan başlamak istiyordum. Yeni durağım, daha çok saygı göreceğim bir yer olmalıydı. O dönemde Fenerbahçe’den teklif gelince de bu güzel fırsatı değerlendirmeye karar verdim. Burada sıfırdan başladım. 2018’in kasım ayında ise Olympiakos’ta transferden sorumlu yönetici olan Jose Anigo aradı. Olympiakos’a gitmek isteyip istemeyeceğimi sordu. Teklifi kabul etmek için Fenerbahçe ile olan sözleşmemin bitmesini bekledim. 3 ayda gördüğüm kadarıyla burası Marsilya gibi. Taraftarın tutkusu, Akdeniz kültürü, yaşam kalitesi... Burada çok çok iyi hissediyorum.”