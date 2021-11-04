Vakt-i Fener Babylons & IAAF 2. Sanat ve Antika Fuarı’nda!

4 - 7 Kasım tarihleri arasında 2. kez gerçekleşen Babylons & IAAF 2. Sanat ve Antika Fuarı, İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Kongre Sarayı’nda sanatseverlerle buluştu.

Vakt-i Fener’in de bulunduğu bu organizasyonda birçok eser ve antika parçalar gösterime çıktı.

1907 yılından günümüze gelen tarihiyle Fenerbahçe Spor Kulübü’nü anlatan görsel biyografi Vakt-i Fener sporseverlerle buluştu. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün bir ilki gerçekleştirerek hayata geçirdiği eser, kültür sanat projesi olmasının yanı sıra 114 yıllık geçmişe ışık tutma özelliği taşıyor.

Konsept üzerine çalışan mix media/kolajıyla tasarlanan biyografik eser, 4-7 Kasım tarihleri arasında Babylons& IAAF Sanat ve Antika Fuarı’nda yer alacak.