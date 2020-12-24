Türk ve dünya voleybolunda ilkleri başaran kulüp olan VakıfBank Spor Kulübü, yine bir ilke imza attı. Sarı-siyahlı kulüp, dünyanın en büyük spor kulüplerinin kullandığı GPS Sporcu Performans İzleme Teknolojisi'ni VakıfBank Spor Sarayı'na kurdu. VakıfBank teknik ekibi, tesisteki bu teknolojiyle sporcularının antrenman ve maçlardaki performansını anlık olarak analiz edebilecek.

Anlamlı veriler sayesinde hata minimize ediliyor

Giyilebilir çipler sayesinde sporcunun talimatları nasıl yerine getirdiği, sıçrama, hız, hızlanma gibi verilerle vücudunda hangi bölgeye daha fazla yüklendiği ve sakatlığın önüne geçmek için alınabilecek önlemler gibi birçok rapor sunuyor. VakıfBank teknik ekibi de sporcularının son durumlarını çıkan anlamlı veriler sayesinde görebiliyor. Sporcuların antrenman performansları kayıt altına alıyor ve maçlardaki verimliliklerini kontrol ediyor. Bu teknoloji sayesinde hata minimize ediliyor, oyuncu performanslarında da üst düzeye ulaşılıyor.

Miale: Sporcularımızın her anını kaydediyoruz

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Kondisyoneri Giovanni Miale, performans izleme teknolojisi sayesinde sporcuların antrenman ve maçlardaki her anlarını kontrol ettiklerini söyleyerek, “Her oyuncumuzun kendisine ait giyilebilir çipi bulunuyor. Bu çipler sayede sporcularımızın sahada neler yaptığını anlık görebiliyoruz. Sisteme her antrenmanımızı ve maçımızı kaydediyoruz. Bu da bize oyuncularımızın son durumlarını rahatça gözlemlememizi sağlıyor. Ayrıca sporcularımız da kendilerini hangi konuda geliştirebileceğini ve antrenman yoğunluğumuzu görebiliyoruz. Sakatlık riskini de en aza indirmiş oluyoruz” şeklinde konuştu.

Guidetti: Eğitici veriler elde ediyoruz

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti ise konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

"VakıfBank olarak her zaman ileriye bakıyoruz. Kazandıklarımıza bakmak yerine daha fazla nasıl gelişebileceğimiz konusundaki çalışmalara odaklanıyoruz. Bizi bir adım daha öne çıkarabilecek, küçük bile olsa bize olumlu katkı yapabilecek her türlü yeniliğe açığız ve bu yeni çalışmaları hayata geçirmek konusunda heyecanlıyız. Bu yüzden antrenman sistemimizde GPS teknolojisini dünya da ilk olarak kullanma ayrıcalığına sahip olan voleybol takımı olmaktan dolayı mutluyuz. Bu teknoloji sayesinde elde ettiğimiz bilgi ve veriler antrenman metodolojisi anlamında çalışmalarımıza yüksek katma değer ortaya koyuyor. Neler yaptığımız ve yapacağımız konusunda oldukça eğitici veriler elde ediyoruz bu da hem sporcu hem de teknik ekibimizi heyecanlandırıyor. Böylece çalışma seviyemizi de bir üst seviyeye çıkarmış oluyoruz."

İHA