VakıfBank’tan üst üste 20. zafer

Son Dünya, Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası Şampiyonu VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 20. hafta mücadelesinde Mert Grup Sigorta ile karşılaştı. Rakibini 3-0 mağlup etmeyi başaran sarı-siyahlılar tüm kulvarlardaki galibiyet serisini 20 maça çıkarttı.

VakıfBank Spor Sarayı’ndaki mücadelenin ilk bölümü çekişmeli geçen açılış setinde VakıfBank, 6-6’dan sonra rakibine sadece 6 sayı daha vererek, 25-12’lik skorla 1-0 öne geçti. İkinci sette de üstün bir oyun ortaya koyan VakıfBank, 25-19’luk skorla durumu 2-0 getirdi. Son sette de ritmini koruyan sarı-siyahlılar, seti 25-18 maçı ise 3-0 kazandı.

VakıfBank’ta Isabelle Haak 15 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken; Gabi 13, Kübra Akman 8, Derya Cebeioğlu 6, Melis Gürkaynak ise 5 sayı kaydetti.

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi’nde sıradaki maçında 27 Şubat Pazar 16.00’da, Sarıyer Belediyespor’a konuk olacak.

VAKIFBANK – MERT GRUP SİGORTA: 3-0

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Seçkin Yener, Mehmet Gül

VAKIFBANK: Cansu Özbay 1, Kübra Akman 8, Melis Gürkaynak 5, Gabi 13, Isabelle Haak 15, Derya Cebecioğlu 6,

MERT GRUP SİGORTA: Gaila Gonzales 13, Özge Nur Çetiner 1, Miroslava Paskova 9, Ayça İsmailcebioğlu 1, Merve İkbal Albayrak 2, Merve Cepni 1

SETLER: 25-12, 25-19, 25-28

SET SÜRELERİ: 75 dakika (23’, 25’, 27’)