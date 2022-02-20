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VakıfBank’tan üst üste 20. zafer

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 20. haftasında Mert Grup Sigorta’yı konuk etti. Sarı-siyahlılar maçın başından itibaren etkili bir oyun ortaya koyduğu mücadeleyi 3-0 kazandı. VakıfBank’ta Issbelle Haak 15 sayıyla karşılaşmanın en skoreri olurken Gabi ise 13 sayı kaydetti.

20 Şubat 2022, Pazar 14:36 Son Güncelleme:
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VakıfBank’tan üst üste 20. zafer

Son Dünya, Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası Şampiyonu VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 20. hafta mücadelesinde Mert Grup Sigorta ile karşılaştı. Rakibini 3-0 mağlup etmeyi başaran sarı-siyahlılar tüm kulvarlardaki galibiyet serisini 20 maça çıkarttı. 

VakıfBank Spor Sarayı’ndaki mücadelenin ilk bölümü çekişmeli geçen açılış setinde VakıfBank, 6-6’dan sonra rakibine sadece 6 sayı daha vererek, 25-12’lik skorla 1-0 öne geçti. İkinci sette de üstün bir oyun ortaya koyan VakıfBank, 25-19’luk skorla durumu 2-0 getirdi. Son sette de ritmini koruyan sarı-siyahlılar, seti 25-18 maçı ise 3-0 kazandı. 

VakıfBank’ta Isabelle Haak 15 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken; Gabi 13, Kübra Akman 8, Derya Cebeioğlu 6, Melis Gürkaynak ise 5 sayı kaydetti. 

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi’nde sıradaki maçında 27 Şubat Pazar 16.00’da, Sarıyer Belediyespor’a konuk olacak. 

VAKIFBANK – MERT GRUP SİGORTA: 3-0 

SALON: VakıfBank Spor Sarayı 

HAKEMLER: Seçkin Yener, Mehmet Gül 

VAKIFBANK: Cansu Özbay 1, Kübra Akman 8, Melis Gürkaynak 5, Gabi 13, Isabelle Haak 15, Derya Cebecioğlu 6,  

MERT GRUP SİGORTA: Gaila Gonzales 13, Özge Nur Çetiner 1, Miroslava Paskova 9, Ayça İsmailcebioğlu 1, Merve İkbal Albayrak 2, Merve Cepni 1 

SETLER: 25-12, 25-19, 25-28 

SET SÜRELERİ: 75 dakika (23’, 25’, 27’) 

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