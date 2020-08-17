Sarı siyahlı kulüp şimdi de resmi Instagram (@vakifbanksk) hesabından 'VolleyInsta' adıyla interaktif voleybol oyunu başlattı. 10 gün sürecek olan VolleyInsta'da takipçiler, sarı ve siyah takımları oylarıyla destekleyerek, istedikleri ekibin şampiyon olması için yarışacak.

Oyunun ilk gününde takipçiler, oylarıyla sarı ve siyah takımın kadrolarını belirleyecek. Ardından takımlarına antrenman yaptıracak olan takipçiler, son olarak da interaktif karşılaşmada takımlarının şampiyon olması için çalışacak.

İşte VolleyInsta'nın takvimi:

19 Ağustos 2020 | 16:00 - Kadro seçimi

20 Ağustos 2020 | 16:00 - Antrenman

23 Ağustos 2020 | 16:00 - Maç Oylama Günü

25 Ağustos 2020 | 20:00 - Maç Sonucu ve Özeti



