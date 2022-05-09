Fenerbahçe Opet, Misli.com Sultanlar Ligi Final Etabı 4. maçında VakıfBank’ı ağırladı. Burhan Felek'te oynanan maç nefesleri kesti, kazanan konuk ekip oldu. Normal sezonu lider bitiren Vakıfbank, 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı ve seride durum 2-2'ye geldi.

Fenerbahçe'de Melissa Vargas kaydettiği 32 sayıyla maçın skoreri olurken; Arina Fedorovtseva ise 22 sayı kaydetti. VakıfBank’ta Isabelle Haak 21 sayıyla takımının en skorer ismi olurken; Gabi 16 sayı kaydetti. Karşılaşmada çift haneye ulaşan bir diğer VakıfBank oyuncusu Tuğba Şenoğlu ise 13 sayısıyla muhteşem geri dönüşte büyük rol oynadı.

Şampiyonun belli olacağı serinin 5. ve son maçı 12 Mayıs Perşembe günü VakıfBank’ın ev sahipliğinde VakıfBank Spor Sarayı’nda oynanacak. Saat 19.00’da başlayacak zorlu mücadele TRT Spor’dan naklen yayınlanacak.

SALON: Vestel Burhan Felek Voleybol Salonu

HAKEMLER: Erdal Akıncı, Tuncay Sevim

FENERBAHÇE OPET: Eda Erdem Dündar 8, Naz Aydemir Akyol 2, Mina Popovic 5, Melissa Vargas 32, Arina Fedorovtseva 22, Meliha İsmailoğlu 4, Gizem Örge (L), Ana Cristina 1, Buse Ünal, Cansu Çetin, Tutku Yüzgenç

VAKIFBANK: Cansu Özbay 2, Kübra Akman 4, Gabi 16, Michelle Bartsch-Hackley 5, Zehra Güneş 13, Isabelle Haak 21, Ayça Aykaç (L), Aylin Acar (L), Buket Gülübay, Meryem Boz, Tuğba Şenoğlu 13, Chiaka Ogbogu 3

SETLER: 25-23, 25-19, 19-25, 14-24, 14-16

SET SÜRELERİ: 119 dakika (27’, 23’, 26’, 21’, 22’)

FİNAL SERİSİ:

Fenerbahçe-Vakıfbank: 3-1 (1-0)

Vakıfbank-Fenerbahçe: 3-1 (1-1)

Vakıfbank-Fenerbahçe: 1-3 (1-2)

Fenerbahçe-Vakıfbank: 2-3 (2-2)

*12 Mayıs - Vakıfbank-Fenerbahçe