Son iki senenin Dünya ve Avrupa şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftasındaki Nilüfer Belediyespor'u deplasmanda 20-25, 19-25 ve 16-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti. TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu'ndaki karşılaşmaya hücumda etkili başlayan sarı-siyahlılar, 16 smaç sayısı ürettiği ilk seti 25-20 almayı başardı. Rakibine hiç blok sayısı imkanı tanımadığı ikinci seti de 25-19 alan VakıfBank, karşılaşmada 2-0 öne geçti.

Üçüncü sette rakibinin maça dönmesine izin vermeyen sarı-siyahlılar, seti 25-16, karşılaşmayı da 3-0 kazanarak, ligdeki 16. galibiyetini elde etti. VakıfBank'ın yeni transferi Chiara Di Iulio, ilk kez sarı-siyahlı formayla sahaya çıktı. Sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Halkbank'la 10 Şubat Pazar günü saat 17:30'da VakıfBank Spor Sarayı'nda karşılaşacak.

MAÇIN İSTATİSTİĞİ

NİLÜFER BLD-VAKIFBANK: 0-3

SALON: TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu

HAKEMLER: Sadettin Deneri, Tuncay Sevim

NİLÜFER BLD: Buse 1, Lazic 4, Özgen 6, Bytsenko 1, Bailey 10, Selin 5, Aylin (L), Elif 5, Aslı 2, Zeynep, Seda 2

VAKIFBANK: Kelsey 7, Kübra 10, Cansu 1, Zhu 13, Zehra 7, Lonneke 15, Gizem (L), Ebrar 3, Di Iulio 1, Buket

SETLER: 20-25, 19-25, 16-25

SÜRE: 74 dakika (25', 26', 23')

VAKIFBANK İSTATİSTİKLERİ

İlk Altı: Kelsey Robinson, Kübra Akman, Cansu Özbay, Zhu Ting, Lonneke Slöetjes, Gizem Örge (L)

En Skorer: Lonneke Slöetjes (15)

VakıfBank Toplam Blok Sayısı: 6

En Çok Blok Yapan Oyuncu: Zehra Güneş (2)

VakıfBank'ın Ace Sayıları: 4



