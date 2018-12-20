VakıfBank'tan Avrupa'da üst üste 24. zafer
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında Maritza Plovdiv'i deplasmanda 16-25, 16-25 ve 21-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Gruptaki liderliğini sürdüren sarı-siyahlılar, Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyet serisini 24 maça çıkardı.
Son iki senenin Dünya ve Avrupa şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında Bulgaristan temsilcisi Maritza Plovdiv'i deplasmanda 16-25, 16-25 ve 21-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Grupta 2'de 2 yapan sarı-siyahlılar, CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyet serisini 24 maça çıkardı. Kolodruma Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya savunmada etkili başlayan VakıfBank, sekiz blok sayısıyla oynadığı ilk seti 25-16 aldı.
İlk sette olduğu gibi ikinci sette de rakibine servis ve blok sayısı imkanı tanımayan sarı-siyahlılar, bu seti de 25-16 almayı başardı. Son sette de hücum ve savunmada etkili olan VakıfBank, seti 25-21, maçı da 3-0 kazandı. Karşılaşmanın en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü VakıfBank'ın orta oyuncusu Milena Rasic aldı. Rasic'e ödülünü Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani takdim etti. Sarı-siyahlılar, A Grubu'ndaki üçüncü maçında 23 Ocak Çarşamba günü TSİ 22:00'de deplasmanda Fransız ekibi Beziers'le karşılaşacak.
MAÇIN İSTATİSTİĞİ
MARİTZA PLOVDİV-VAKIFBANK: 0-3
SALON: Kolodruma Spor Salonu
HAKEMLER: Pavel Burkiewicz (Polonya), Stefan Bernström (İsveç)
MARİTZA PLOVDİV: Weiss 1, Petkova 3, Cross 4, Holston 10, Paskova 12, Nasya 4, Todorova (L), Simona 2, Shahpazova
VAKIFBANK: Kelsey 11, Zehra 8, Cansu 3, Zhu 15, Milena 8, Ebrar 14, Ayça (L), Tuğba 3
SETLER: 16-25, 16-25, 21-25
SÜRE: 69 dakika (22', 22', 25')
VAKIFBANK İSTATİSTİKLERİ
İlk Altı: Kelsey Robinson, Zehra Güneş, Cansu Özbay, Zhu Ting, Milena Rasic, Ebrar Karakurt, Ayça Aykaç (L)
En Skorer: Zhu Ting (15)
VakıfBank Toplam Blok Sayısı: 15
En Çok Blok Yapan Oyuncu: Milena Rasic (7)
VakıfBank'ın Ace Sayıları: 7