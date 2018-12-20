Son iki senenin Dünya ve Avrupa şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında Bulgaristan temsilcisi Maritza Plovdiv'i deplasmanda 16-25, 16-25 ve 21-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Grupta 2'de 2 yapan sarı-siyahlılar, CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyet serisini 24 maça çıkardı. Kolodruma Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya savunmada etkili başlayan VakıfBank, sekiz blok sayısıyla oynadığı ilk seti 25-16 aldı.

İlk sette olduğu gibi ikinci sette de rakibine servis ve blok sayısı imkanı tanımayan sarı-siyahlılar, bu seti de 25-16 almayı başardı. Son sette de hücum ve savunmada etkili olan VakıfBank, seti 25-21, maçı da 3-0 kazandı. Karşılaşmanın en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü VakıfBank'ın orta oyuncusu Milena Rasic aldı. Rasic'e ödülünü Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani takdim etti. Sarı-siyahlılar, A Grubu'ndaki üçüncü maçında 23 Ocak Çarşamba günü TSİ 22:00'de deplasmanda Fransız ekibi Beziers'le karşılaşacak.

MAÇIN İSTATİSTİĞİ

MARİTZA PLOVDİV-VAKIFBANK: 0-3

SALON: Kolodruma Spor Salonu

HAKEMLER: Pavel Burkiewicz (Polonya), Stefan Bernström (İsveç)

MARİTZA PLOVDİV: Weiss 1, Petkova 3, Cross 4, Holston 10, Paskova 12, Nasya 4, Todorova (L), Simona 2, Shahpazova

VAKIFBANK: Kelsey 11, Zehra 8, Cansu 3, Zhu 15, Milena 8, Ebrar 14, Ayça (L), Tuğba 3

SETLER: 16-25, 16-25, 21-25

SÜRE: 69 dakika (22', 22', 25')

VAKIFBANK İSTATİSTİKLERİ

İlk Altı: Kelsey Robinson, Zehra Güneş, Cansu Özbay, Zhu Ting, Milena Rasic, Ebrar Karakurt, Ayça Aykaç (L)

En Skorer: Zhu Ting (15)

VakıfBank Toplam Blok Sayısı: 15

En Çok Blok Yapan Oyuncu: Milena Rasic (7)

VakıfBank'ın Ace Sayıları: 7