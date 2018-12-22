Son iki senenin Dünya ve Avrupa şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Türk Hava Yolları'nı 25-17, 25-18, 20-25 ve 25-14'lik setlerle 3-1 mağlup ederek, ligdeki 9. galibiyetini aldı. VakıfBank Spor Sarayı'ndaki karşılaşmaya savunmada iyi başlayan sarı-siyahlılar, dört blok sayısı bulduğu ilk seti 25-17 almayı başardı. Etkili hücumlar yaptığı ikinci seti de 25-18 alan VakıfBank, karşılaşmada 2-0 öne geçti.

Üçüncü seti 25-20 kaybeden sarı-siyahlılar, teknik molasına 12-4 önde girdiği dördüncü seti 25-14, maçı da 3-1 alarak, ligdeki galibiyet sayısını dokuza çıkardı. Evinde oynadığı beş lig karşılaşmasını da kazanan sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nin ilk yarısının son maçında Çanakkale Belediyesi'yle 24 Aralık Pazartesi günü saat 14:00'te deplasmanda karşılaşacak.

MAÇIN İSTATİSTİĞİ

VAKIFBANK-TÜRK HAVA YOLLARI: 3-1

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Nurper Özbar, Metin Korkut

VAKIFBANK: Kelsey 7, Kübra 14, Cansu 1, Zhu 17, Zehra 15, Lonneke 20, Gizem (L), Ebrar 4, Buket

TÜRK HAVA YOLLARI: Şeyma 4, Su 5, Havlickova 13, Enright 15, Ruseva 12, Özge 1, Berin (L), İpek 2, Nikolic 1, İrem, Yağmur 2, Duygu

SETLER: 25-17, 25-18, 20-25, 25-14

SÜRE: 105 dakika (25', 24', 33', 23')

VAKIFBANK İSTATİSTİKLERİ

İlk Altı: Kelsey Robinson, Kübra Akman, Cansu Özbay, Zhu Ting, Zehra Güneş, Lonneke Slöetjes, Gizem Örge (L)

En Skorer: Lonneke Slöetjes (20)

VakıfBank Toplam Blok Sayısı: 14

En Çok Blok Yapan Oyuncu: Kübra Akman, Zehra Güneş (3)

VakıfBank'ın Ace Sayıları: 6