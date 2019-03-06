VakıfBank'tan 11'de 11'li kapanış
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde normal sezonun son haftasında Çanakkale Belediyespor'u 25-19, 25-21 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup etti. Ligin ikinci yarısında oynadığı 11 karşılaşmayı da kazanan sarı-siyahlılar, normal sezonu 62.440 puanla tamamladı. VakıfBank'ın Play-Off çeyrek finalindeki rakibi son haftadaki maçların tamamlanmasının ardından belli olacak.
Son iki senenin Dünya ve Avrupa Şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde normal sezonun son haftasında Çanakkale Belediyespor'u 25-19, 25-21 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup etti. Ligin ikinci yarısında oynadığı 11 maçı da kazanan sarı-siyahlılar, normal sezonu 62.440 puanla tamamladı. VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan normal sezonun son maçına hücumda etkili başlayan sarı-siyahlılar, teknik molasına 12-6 önde girdiği ilk seti 25-19 almayı başardı.
Teknik molasına 12-8 önde girdiği ikinci seti de hücum performansıyla 25-21 alan VakıfBank, karşılaşmada 2-0 öne geçti. Rakibine üçüncü sette geri dönüş imkanı tanımayan sarı-siyahlılar, seti 25-19, maçı da 3-0 kazanarak, ligin ikinci devresinde 11'de 11 yapmayı başardı. VakıfBank'ın Play-Off çeyrek finalindeki rakibi son haftadaki maçların tamamlanmasının ardından belli olacak.
MAÇIN İSTATİSTİĞİ
VAKIFBANK-ÇANAKKALE BLD: 3-0
SALON: VakıfBank Spor Sarayı
HAKEMLER: Mehmet Gül, Selçuk Görmen
VAKIFBANK: Kübra 5, Cansu 3, Kelsey 16, Milena 11, Ebrar 17, Chiara 7, Ayça (L)
ÇANAKKALE BLD: Birgül 10, Yasemin 1, Melis 14, Semra 1, Sobolska 5, Cansu 1, Işıl (L), Ebru 4, Ece 6, Bihter, Gökçe
SETLER: 25-19, 25-21, 25-19
SÜRE: 76 dakika (25', 26', 25')
VAKIFBANK İSTATİSTİKLERİ
İlk Altı: Kübra Akman, Cansu Özbay, Kelsey Robinson, Milena Rasic, Ebrar Karakurt, Chiara Di Iulio, Ayça Aykaç (L)
En Skorer: Ebrar Karakurt (17)
VakıfBank Toplam Blok Sayısı: 7
En Çok Blok Yapan Oyuncu: Milena Rasic (3)
VakıfBank'ın Ace Sayıları: 4