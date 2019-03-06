Son iki senenin Dünya ve Avrupa Şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde normal sezonun son haftasında Çanakkale Belediyespor'u 25-19, 25-21 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup etti. Ligin ikinci yarısında oynadığı 11 maçı da kazanan sarı-siyahlılar, normal sezonu 62.440 puanla tamamladı. VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan normal sezonun son maçına hücumda etkili başlayan sarı-siyahlılar, teknik molasına 12-6 önde girdiği ilk seti 25-19 almayı başardı.

Teknik molasına 12-8 önde girdiği ikinci seti de hücum performansıyla 25-21 alan VakıfBank, karşılaşmada 2-0 öne geçti. Rakibine üçüncü sette geri dönüş imkanı tanımayan sarı-siyahlılar, seti 25-19, maçı da 3-0 kazanarak, ligin ikinci devresinde 11'de 11 yapmayı başardı. VakıfBank'ın Play-Off çeyrek finalindeki rakibi son haftadaki maçların tamamlanmasının ardından belli olacak.

MAÇIN İSTATİSTİĞİ

VAKIFBANK-ÇANAKKALE BLD: 3-0

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Mehmet Gül, Selçuk Görmen

VAKIFBANK: Kübra 5, Cansu 3, Kelsey 16, Milena 11, Ebrar 17, Chiara 7, Ayça (L)

ÇANAKKALE BLD: Birgül 10, Yasemin 1, Melis 14, Semra 1, Sobolska 5, Cansu 1, Işıl (L), Ebru 4, Ece 6, Bihter, Gökçe

SETLER: 25-19, 25-21, 25-19

SÜRE: 76 dakika (25', 26', 25')

VAKIFBANK İSTATİSTİKLERİ

İlk Altı: Kübra Akman, Cansu Özbay, Kelsey Robinson, Milena Rasic, Ebrar Karakurt, Chiara Di Iulio, Ayça Aykaç (L)

En Skorer: Ebrar Karakurt (17)

VakıfBank Toplam Blok Sayısı: 7

En Çok Blok Yapan Oyuncu: Milena Rasic (3)

VakıfBank'ın Ace Sayıları: 4



