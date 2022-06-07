VakıfBank, Michelle Bartsch-Hackley'in takımdan ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2019-2020 sezonunun ikinci yarısında kadromuza katılan ve ailemizin unutulmazları arasına adını yazdıran Michelle Bartsch-Hackley’e hoşça kal diyoruz.

Sarı-siyahlı forma ile performansı kadar karakteri ve çalışma ahlakıyla da takdir kazanan, azmi ve mücadelesi ile genç sporculara kusursuz bir rol model olan yıldız oyuncumuz takımımızın en önemli isimlerinden biri oldu.

Ailemize kattığı tüm değerli anılar için Michelle’e teşekkür ediyor ve kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz.