2023 CEV Şampiyonlar Ligi'nde SC Potsdam karşısında 2-0 öne geçen VakıfBank skoru koruyamadı ve sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. VakıfBank için Fenerbahçe tehlikesi baş gösterdi.

YILIN EN İYİSİ GABI SEÇİLDİ

VakıfBank ve Brezilya Milli Takımının kaptanlığını üstlenen Gabriela Guimaraes (Gabi), Brezilya Olimpiyat Komitesi tarafından “2022’nin En İyi Sporcusu” seçildi.

Brezilya Milli Takımı ile FIVB Dünya Şampiyonası ve FIVB Milletler Ligi’nde (VNL) gümüş madalya kazanan Brezilyalı yıldız, geçtiğimiz sezon VakıfBank ile tüm kulvarlarda şampiyonluk yaşayarak beş kupalı müthiş bir sezon geçirmişti.

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VakıfBank ile geçtiğimiz yıl altın madalyaya uzandığı CEV Şampiyonlar Ligi’nde “En Değerli Oyuncu” (MVP) ödülüne layık görülen Gabi, Misli.com Sultanlar Ligi’nde “En İyi Smaçör”, 2021 ve 2022 Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda da “En İyi Smaçör” seçilmeyi başarmıştı.

Brezilya Milli Takımı ile FIVB Milletler Ligi ve FIVB Dünya Şampiyonası’nı gümüş madalya ile tamamlayan dünyaca ünlü yıldız, bu iki turnuvada da “Rüya Takım”a seçilerek “En İyi Smaçör” ödülünün sahibi olmuştu.

VAKIFBANK SKORU KORUYAMADI

VakıfBank, 2023 CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü maçında sahasında Almanya’nın SC Potsdam takımına 3-2 mağlup oldu ve ilk yenilgisini aldı. VakıfBank, beşinde maçında 31 Ocak 2023 tarihinde deplasmanda Sırbistan’ın Crvena Zvezda Beograd takımına konuk olacak.

EGONU'DAN 23 SAYI

Maçın en skorer ismi 23 sayı bulan Vakıfbank yıldızı Egonu oldu. Alman ekibinde Nemeth 17, Savelkoel - 17, Jasper 16 ve Savic 11 sayı kaydetti.

Postdam'ın yıldızı Hester Jasper maç sonunda şu açıklamaları yaptı: "Bu galibiyet inanılmaz. Söyleyecek kelime bulamıyorum. Bunu beklemiyorduk. VakıfBank bizim için dünyanın en iyi takımı ve ne diyeceğimi bilemiyorum. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Bunu hep birlikte başardık."

FENERBAHÇE TEHLİKESİ

Vakıfbank bu sonuçla en iyi grup birinciliği sırlamasında önemli bir kayıp yaşadı. Öte yandan Novara 1 puan geride Vakıfbank'ı takip ederken en iyi ikinciler sıralamasında zirvede yer alıyor. Diğer Türk temsilcisi Eczacıbaşı 4 maçını da kazandı ve gruptaki liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe Opet ise 7 puanla grubunda 3. sırada yer alıyor.

Bu sonuçların ışığında çeyrek finalde Vakıfbank - Fenerbahçe eşleşmesi olasılığı yükseldi.



