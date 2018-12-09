VakıfBank Kadın Voleybol Takımı’nda, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda zafere ulaşmanın mutluluğu yaşanıyor.

Çin’in Shaoxing kentinde düzenlenen turnuvada elde edilen şampiyonlukla ilgili kulüp başkanı Osman Demren, başantrenör Giovanni Guidetti ve voleybolcular Melis Gürkaynak ile Gizem Örge görüşlerini aktardı.

Üst üste ikinci, toplamda üçüncü dünya şampiyonluğunu yaşadıkları için gururlu olduklarını belirten Osman Demren, "Üst üste iki Avrupa şampiyonluğundan sonra üst üste ikinci, toplamda üçüncü dünya kulüpler şampiyonluğunu kazanmak çok büyük bir gurur. Emeği geçen oyuncularımızı teknik ekibimizi ve çalışanlarımızı kutluyorum. Büyük bir adanmışlıkla kulübümüze inanan ve sahiplenen bankamıza, bizlere bu imkanı sağlayan bankamız yönetimi ve genel müdürümüze sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Allah bütün takım ve sporcularımıza bu başarıları nasip etsin. Bu kupa, emeklerinin değeri hiçbir zaman ölçülemeyecek ve ödenmeyecek her yaştaki Türk kadınına armağan olsun." ifadelerini kullandı.

Giovanni Guidetti, oyuncularının gösterdiği performansı överek şunları kaydetti:

"Gerçekten çok mutluyum. Tüm takıma çok teşekkür ediyorum, inanılmaz bir iş başardılar. Oyuncularım çok iyi mücadele etti. Bizim için çok zor bir final oldu. En iyi maçlarımızı bu şampiyonada oynadık. Tüm ekibime çok teşekkür ediyorum. Takımım adına bizlere bu desteği veren bankamız VakıfBank’a ve tüm Türkiye’ye teşekkür ediyorum. Üçüncü kez dünyanın en büyüğü olmayı başardık ama yolumuza devam edeceğiz. VakıfBank’ın kazanacağı daha çok kupa var. En büyük şansımız bizleri destekleyen Çinli taraftarlarımız oldu. Bizi destekleyen tüm taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum."

Sporcuların görüşleri

Takım kaptanı Melis Gürkaynak, dünya şampiyonluğunu Türkiye’ye bir kez daha getirdikleri için gurur duyduklarını aktardı.

Melis, başarılarının en büyük sırrı olarak aile olmayı göstererek, "Başkanımız, yönetim kurulumuz, menajerlerimiz, antrenörlerimiz ve oyuncular gerçekten çok büyük bir aileyiz. Bize bu imkanı tanıdıkları için bütün VakıfBank ailesine çok teşekkür ediyorum. Bu büyük ailenin gücü sayesinde çok önemli ve kritik yerlerde sahaya yüreğimizi koyabiliyoruz. Bu bizim başarımızın en büyük sırrı. Üçüncü kez ülkemize dünya şampiyonluğunu getirdik. Bu yüzden çok gururluyuz." şeklinde görüş belirtti.

Büyük bir başarı gösterdiklerini vurgulayan Gizem Örge ise "Gerçekten duygularımı tarif etmekte çok zorlanıyorum. Geçen sene Avrupa’da dördüncü kez şampiyon olmuştuk ve ikisini üst üste kazanmıştık. Bu bizim üçüncü dünya şampiyonluğumuz ve ikisini üst üste kazandık. VakıfBank olarak ne kadar disiplinli, iyi ve takım ruhuna sahip olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Tüm takımla gurur duyuyorum. İnanılmaz bir başarı gösterdik." değerlendirmesine bulundu.