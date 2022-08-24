Türkiye Süper Kupası, Türkiye Kupası, Kulüpler Dünya Kupası ve Türkiye Şampiyonası'nın yanı sıra CEV Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulan Vakıfbank'ta sezonun en dikkat çeken ismi şüphesiz Brezilyalı smaçör Gabi oldu. Brezilya milli takımı ile VNL'de gümüş madalya kazanan yıldız smaçör Vakıfbank tarihine geçmeye hazırlanıyor.

KAPTAN GABİ'NİN BREZİLYASI İKİNCİ OLDU

Milletler Ligi'nde Brezilya'nın kaptanlığını ilk kez bu turnuvada üstenen Gabi, takımını finale kadar taşıdı. FIVB Milletler Ligi final maçında altın madalya için İtalya ve Brezilya karşı karşıya geldi. Final karşılaşmasında İtalya, rakibi Brezilya’yı 3-0 yenerek şampiyon oldu ve altın madalya kazandı.

RÜYA TAKIMA SEÇİLDİ

En iyi smaçörler İtalya'dan Caterina Bosetti ve Brezilya'dan Gabi Guimaraes oldu. En iyi orta oyuncular Sırbistan'dan Jovana Stevanovic ve Brezilya'dan Ana Carol oldu. En iyi pasör İtalya'dan Alesia Orro seçilirken En iyi libero Monica De Gennaro seçildi.

Gabi Guimaraes, son üç Milletler Ligi'nin hepsinde "En İyi Smaçör" ödülünün sahibi oldu. Öte yandan Brezilyalı isim 13. kez üst üste, çıktığı turnuvaları madalya ile tamamladı.

ANKARA'DA GABİ RÜZGARI

Final maçında Ankara taraftarının daha çok Brezilya'yı desteklediği görüldü. Özellikle Vakıfbank'ta forma giye Gabi için tribündeki taraftarlar özel pankartlar hazırladı. Gabi'nin en iyi smaçör ödülünü aldığı duyurulduğunda salonda büyük alkış koptu.

VAKIFBANK'IN YENİ KAPTANI OLDU

Yeni sezonda Sultanlar Ligi takımlarından VakıfBank’ın takım kaptanlığını yapacak olan Brezilyalı smaçör Gabi Guimaraes, VakıfBank’ın kulüp tarihindeki ilk yabancı takım kaptanı olacak. Vakıfbank'ta son kaptan Melis Gürkaynak kariyerini noktalamıştı. Gürkaynak'tan önce Vakıfbank'ın kaptanlığını Gözde Kırdar üstlenmişti.

BREZİLYA'DA DA KAPTAN

Kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşayan Gabi Guimaraes aynı zamanda ülkesi Brezilya'nın da kaptanlığını üstleniyor.

"TÜRKLER BENİ ÇOK SEVİYOR"

Brezilyalı smaçör daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: Burada da kendimi konsolide etmeyi başardım, Türkler beni çok seviyor, diğer taraftarlar da dahil olmak üzere çok özel bir kalabalığa sahipler, ancak Brezilya'da bunun farklı olduğunu biliyoruz. Şüphesiz, kariyerimin son yılı Brezilya'da olacak. Sadece son senem için geri döneceğimi söylemiyorum. İşler nasıl devam edecek bilmiyorum çünkü çok özlüyorum değil mi? Bugün yaşadığım bu anın avantajını kullanmalı ve bir sonraki döngüyü de düşünmeliyim. Kariyerimin sonunda hiç şüphesiz yakın olmak istiyorum.

VAKIFBANK İTİRAFI: ONLARI YENEMİYORSAN ONLARA KATIL

Gerçekten inanılmaz bir yıl oldu, hatta daha da fazlası çünkü Vakıfbank'ta geçirdiğim bu üç yıldan sonra takımda kendimi daha çok konsolide etmeyi başardım. Elbette her zaman kolektifi düşünüyoruz ama günlük hayatımıza kişisel hedefler koyuyoruz. Sanırım bu yıl en büyük hedefim, yıllardır hayalini kurduğum Dünya Kulüpler Şampiyonluğu’na ulaşmaktı. Vakıfbank’a üç kez finalde yenildim, bunun şakasını sıkça yaptım ama bu ‘Onları yenemiyorsan, onlara katıl.’ gibi bir şeydi. Bu kez rüya gerçek oldu.”

GUİDETTİ: EN İYİSİ GABİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Vakıfbank başantrenörü Giovanni Guidetti, Brezilya'da bir taraftarın sorduğu "Şu anda en iyi voleybolcu kim?" sorusuna "Gabi" yanıtını verdi.

Kaynak: Milliyet