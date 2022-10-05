24 Eylül'de başlayan FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nın son 16 turunda Brezilya, İtalya'yı 3-2 mağlup etti.

20-25, 25-22, 25-22, 21-25, 15-17'lik setlerle mücadele tamamlandı.

Nefes kesen mücadele de VakıfBank'ın başarılı smaçörü Gabi Guimaraes ve takımın yeni transferi Paola Egonu bir kez daha karşı karşıya gelmiş oldu.

Gabi takımını 30 sayı ile üreterek sırtlarken, Egonu da 33 hücum sayısı, 3 blok, 1 servis sayısı ile toplam da 37 sayı üretti. Böylece hem takımının hem de maçın en skorer ismi oldu.

2003 yılında Brezilya Milli Takımı'nın başına geçen Ze Roberto, bir dönem Fenerbahçe voleybol takımını da çalıştırmıştı. Başarılı başantrenör, Davide Mazzanti'nin İtalya'sını bu kez mağlup etti.

İki ekip en son 17 Temmuz'da Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi finalinde karşılaşmış, İtalya, Brezilya'yı 3-0 mağlup ederek şampiyon olmuştu.

Ayrıca final maçını ulusal ve uluslararası birçok mücadeleyi yöneten başarılı hakemimiz Nurper Özbar yönetmişti.

FIVB Kadınlar Voleybol Sıralamasında Brezilya ikinci, İtalya üçüncü sırada yer alıyor.



















