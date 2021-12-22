Turnuvada çok iyi bir performans sergileyen pasör oyuncusu Cansu Özbay, bu sezon takımın birinci pasörü olmasıyla ilgili gelen soruya şu yanıtı verdi: "Geçen yıl Maja (Ognjenovic) vardı. Çok fazla oynama şansı bulamıyordum ama ondan çok fazla şey öğrendim bence. Ondan öğrendiklerimi bu sezon sahada gösterdiğimi düşünüyorum. O bambaşka bir pasör, başka bir ekolden, ben bambaşka bir pasörüm. Çok güzel bir turnuva geçirdiğimi düşünüyorum. Takım arkadaşlarım da bana çok yardım etti."

"SAHADA ÇOK HEYECANLIYIM"

Sahada çok hırslı gözükmesi ve heyecanının çok yüksek olması hakkında konuşan Özbay, "Benim hangi maçımı açarsanız açın, sahada turluyor oluyorum genellikle. İçimden geldiği için yapıyorum, çok heyecanlıyım sahada, görünüyor bu. Hırslıyım da tabii ki, çok önemli maçlar oynuyoruz, VakıfBank'ta oynuyorum sonuçta. Finalde çok fazla sahada turlamış olabilirim tabii ama genelde de öyleyim zaten" diye konuştu.

"35'İNCİ YILIMIZDA 3 KUPA DAHA VAR ÖNÜMÜZDE, ONLARI DA KAZANIRSAK MÜKEMMEL OLUR"

Cansu Özbay son olarak bu başarının bir parçası olduğu için çok mutlu ve gururlu olduğunu dile getirerek, "VakıfBank çok istikrarlı bir kulüp. Böyle bir kulübün içinde olmak benim için çok önemli ve gurur verici. Umarım devam ederiz. 35'inci yılımızda 3 kupa daha var önümüzde, onları da kazanırsak mükemmel olur diye düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

AYÇA AYKAÇ: EN ÖNEMLİSİ DÜNYA ŞAMPİYONASI'YDI

Takımın liberosu Ayça Aykaç, dünya şampiyonu oldukları için çok mutlu olduklarını belirterek, "Çok çalıştık. Sezon başında hedefimiz 5 kupaydı. Bence en önemlisi Dünya Şampiyonası'ydı. Dünyanın en iyi 6 takımıyla karşılaşıyorsunuz. Favori gösterilmek ve finali oynayabilmek çok önemliydi. Turnuvanın başından sonuna kadar, ilk maçtan son maça kadar ivmemiz, oyunumuz giderek güçlendi. Takım halinde çok iyi işler yapmayı başardık. Dünya şampiyonluğunu tekrardan ülkemizde tutabildiğimiz için çok mutluyuz" diye konuştu.

"BU EMEKLERİN KARŞILIĞI DÜNYA ŞAMPİYONLUKLARIYLA GELİNCE İNSAN GURURLANIYOR"

Aykaç, çok çalıştıklarını ve çok emek sarf ettiklerini kaydederek, "O kadar çok çalışıyoruz ki... Her gün antrenmanda varımızı yoğumuzu ortaya koyuyoruz. Ki ben, diğer takımlara kıyasla çok çok daha fazla antrenman yaptığımızı ve daha fazla emek harcadığımızı düşünüyorum. Bu emeklerin karşılığı da önünde sonunda dünya şampiyonluklarıyla gelince insan gururlanıyor ve mutlu oluyor" ifadelerini kullandı.

DERYA CEBECİOĞLU: BU TAKIMIN BİR PARÇASI OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLU VE GURURLU HİSSEDİYORUM

Takımın genç smaçörü Derya Cebecioğlu, bu takımın bir parçası olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Bu kupanın kendisinin ikinci dünya şampiyonluğu olduğunu hatırlatan Cebecioğlu, "Bu takımın bir parçası olduğum için çok mutlu ve gururlu hissediyorum. Bu benim ikinci dünya şampiyonluğum. Bir de bundan 3 sene önce Çin'de şampiyon olmuştuk. Ama bu kupayı özel kılan şey Ankara'da seyircimizin önünde bu kupayı kaldırmak oldu" dedi.

"KAFAMIZ HEP BURADA"

"Sezon başından beri gerçekten çok çalışıyoruz" diyen Derya Cebecioğlu, "Bu turnuvaya çalışırken de aynı şekildeydi. Her haftamız çok dolu, hep kafamız burada. Sosyal hayatımız yok denecek kadar az. Sezon başında da bu şekilde planlamıştık zaten. Geçen sene yarım kalan bir işimiz vardı, Şampiyonlar Ligi finalinde 3-2 kaybetmiştik. Bunun rövanşını Dünya Şampiyonası'nda aldık. Şimdi Şampiyonlar Ligi kupası kaldı. Durmak yok, yola devam. Çalışmalarımıza tam gaz devam edeceğiz" diye konuştu.

CHIAKA OGBOGU: SAHAYA ÇIKTIĞIMIZ İLK ANDA ŞAMPİYON OLACAĞIMIZI HİSSETMİŞTİK

Sezon başında takıma katılan ABD'li orta oyuncu Chiaka Ogbogu ise çok iyi bir oyun planıyla sahaya çıktıklarını belirtti. Geçen sezon VakıfBank'ın Şampiyonlar Ligi finalinde Imoco Conegliano'ya kaybettiği maçın ardından bugün dünya şampiyonluğunu yine aynı rakibe karşı kazanmasını değerlendiren Ogbogu, "Geçtiğimiz sezon ben kadroda yoktum. O anla şu anı karşılaştıramayacağım ama bu sezon özellikle takım ruhu açısından, kenetlenme açısından çok iyiydik. Oyun planımız çok iyiydi. Ankara'da da bunu çok iyi gösterdik ve seyircimizin desteğiyle başardık. Sahaya çıktığımız ilk anda şampiyon olacağımızı hissetmiştik. İlk gün, bir şampiyon takım olarak oraya çıktığımızı düşünüyorduk. Beraber çok iyiydik, kenetlenmiştik ve hazırdık. Şampiyonluğu kazandık" ifadelerini kullandı.

"TÜM TAKIM BANA İNANILMAZ YARDIMCI OLDU"

VakıfBank ailesine adapte olması konusunda takımdaki bir diğer ABD'li oyuncu Michelle Bartsch-Hackley'in kendisine çok yardımcı olduğunu belirten Ogbogu, "Benim İstanbul'daki ikinci yılım. Az çok ortamı tanıyordum. Michelle de bana burada tabii ki inanılmaz yardımcı oldu. Ama tabii ki sadece Michelle değil, tüm takım bana inanılmaz yardımcı oldu" diyerek sözlerini noktaladı.

Ata SELÇUK - Serhan TÜRK / İSTANBUL (DHA)