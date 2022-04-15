Vakıfbank ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız pasörü Cansu Özbay sezonun son periyoduna girilirken kalan maçlardaki ve gelecekteki hedeflerini anlattı.

İşte o flaş açıklamaları:

CEV Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet'i yenerek finale çıktıkları maçı ve sezonu değerlendiren Cansu; Bence bu sezon çok zorlu geçiyor. Voleybol fikstürü her sezon olduğu gibi çok yoğun. Bir de biz Rus takımlarının tarafında olmadığımız için diğer takımlara göre bir tur fazla oynayarak buralara geldik. Lig, kupa ile Avrupa gibi zorlu ve yoğun bir trafikte bir tur fazla oynamak her takım gibi bizim için de yorucuydu.

FENERBAHÇE VE RZESZOW İTİRAF

Ligde, kupada ve Avrupa'da birçok maça çıkan Vakıfbank'ın milli yıldızı Cansu Özbay bu sezon onları zorlayan maçları anlattı; Tek bir maç söyleyemem. Bu sezon iki maçta çok zorlandık. İlki Developres Rzeszow'la deplasmanda oynadığımız maç. Bu maçı 3-2 kaybettik. Hatta İstanbul'da da zor bir galibiyet oldu bizim için. İkinci ise daha yeni Fenerbahçe Opet ile oynadığımız rövanş karşılaşmasıydı. 3-0'lık mağlubiyetin ardından altın sete çok iyi başlayarak Fenerbahçe'yi eledik. Bu iki karşılaşma da bizim için çok zorluydu.

'GÖNÜL İSTERDİ Kİ O 2 MAÇI DA KAZANALIM'

Misli Voleybol Sultanlar Ligi'nde normal sezonu sadece 2 mağlubiyet alarak lider tamamlayan Vakıfbank'ta genel sezonu değerlendiren Cansu; Vakıfbank olarak her maça rakip kim olursa olsun aynı konsantre ile çıkıyoruz. Türkiye'de ligin kalitesi özellikle son dönemlerde çok arttı. Bunun sayesinde çok kaliteli ve çekişmeli maçlar oynuyoruz. Bu tempoya ve rakiplere göre antrenmanlar yapıyoruz, kendimizi fiziksel olarak en yüksek seviyede tutmaya çalışıyoruz. Ligde bu sezon iki maç kaybettik. Gönül isterdi ki o maçları da kazanalım. Ama bence tüm sezona bakarak çok iyi geldiğimizi düşünüyorum.' dedi.

'ÖNCEDEN ECZACIBAŞI'YLA REKABET VARDI ŞİMDİ FENERBAHÇE'

Fenerbahçe Opet ve Vakıfbank arasındaki rekabeti değerlendiren milli yıldız; 'Önceden Eczacıbaşı ile rekabet halindeydik, geçen sezon onlarla daha fazla maç yaptık. Şimdi ise Fenerbahçe Opet ile aynı durumdayız. Bence bu yapılan yatırımlarla alakalı. Lige ne kadar fazla yatırım yapılırsa, kalite de o kadar artıyor. Çünkü ligimizde çok kaliteli yerli ve yabancı isimler var. Aradaki rekabette de bunun çok büyük payının olduğunu düşünüyorum. Ne kadar iyi kadro kurarsanız o kadar güçlü rakip oluyor karşınızda. Fakat bu bizim için çok iyi. Çünkü ne kadar güçlü rakiple oynarsanız o kadar kendinizi geliştirebiliyorsunuz.' açıklamasında bulundu.

'SAKATLIK YAŞADIM AMA İYİ DÖNDÜM'

Normal sezonu lider bitiren ve CEV Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacak olan Cansu, sezonu kişisel performansı üzerinde değerlendirdi. Cansu Özbay; 'İyi geçtiğini düşünüyorum. Sakatlık yaşadım, ama iyi döndüğümü düşünüyorum. Tabii ki her zaman daha iyi olabilirim, daha fazla şey yapabilirim. Ama teknik heyetin, takım arkadaşlarımın desteğiyle verdiğim arayı iyi kapattım diyebiliriz.'

'GERİ DÖNÜŞÜM ZOR OLMADI'

Yaşadığı sakatlık sonrası sahalara daha güçlü dönen Cansu konuyla ilgili; ' Geri dönüş çok zor olmadı, ama kolay da değildi. Teknik ekip olsun, takım arkadaşlarım olsun... O kadar iyi bir ekibe sahibiz ki bu kötü süreci en iyi şekilde atlattığımı düşünüyorum. Zaten o kadar iyi bir takımımız var ki benim yokluğum aranmadı bile. Sadece mental olarak biraz yordu bu süreç. 1,5 ay gibi bir zaman maça çıkamadım. Ama takımdaki herkesin yardımıyla geri dönüşte o kadar da fazla zorlanmadım.'

'ATAK YÜZDEMİZE BAKIYORUM'

Maç bittikten sonra istatistik kağıdına bakınca ilk gözüne çarpan nedir sorusuna cevap veren milli yıldız; 'Pasör olduğum için atak yüzdemiz oluyor. İlk manşeti aldığımızda atak yüzdemiz ne kadar iyiyse oyun kurmamız da iyi oluyor. Bu yüzden her zaman ilk olarak maç kağıdında buna bakarım.'

'BÜYÜK BİR AİLEYİZ'

Vakıfbank'ta aile ortamı olduğuna değinen başarılı pasör Cansu; 'Ben 2016-17 sezonundan beri Vakıfbank'ta oynuyorum. İlk dakikadan beri kendimi bu ailenin içinde hissettim. Bu da şundan kaynaklı; Guidetti gibi çok iyi bir hocamız var. Bunun yanında yönetimimiz çok iyi. Ayrıca yerli, yabancı kim gelirse gelsin bu aileye uyabiliyor. Çünkü hem yönetimimiz hem de hocamız Guidetti herkese bu aile olgusunu ilk dakikadan itibaren çok güzel yansıtıyor. Biz beraber üzülüp, beraber seviniyoruz. Birbirimiz olmadan hiçbir şey başaramayacağımızı bildiğimiz için büyük bir aileyiz.' dedi.

'SORUMLULUĞUMUN FARKINDAYIM'

A Milli Takım'da ve Vakıfbank'ın 1. pasörü olan Cansu Özbay; Tabii ki Vakıfbank'ın birinci pasörü olduğum için çok mutluyum. Ama bunun ne kadar büyük bir sorumluluk getirdiğinin de farkındayım. Sadece teknik açıdan değil, fiziksel ve sosyal açıdan da her şeyime dikkat etmem gerektiğinin farkındayım. Ben de bu anlamda bütün çalışmaları yapıyorum.

'DÜNYANIN EN İYİ HOCALARINDAN BİRİ'

Vakıfbank'ı ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı çalıştıran Guidetti için başarılı sporcu şu sözleri sarfetti; Bence Guidetti dünyanın en iyi hocalarından biri ve onunla çalışan bir oyuncunun gelişmeme gibi durumunun olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten herkese bir şekilde dokunuyor. Benim kariyerime de çok fazla şey kattı. En önemlisi voleybola bakış açımı değiştirdi. Bu olduğum kişi olmamda çok büyük payı var. Onunla çalışmak kolay değil aslında. Ama onun dediğini yaptığınızda, eksiksiz uyguladığınızda size katkıları çok fazla oluyor.

'KENDİMİ PAYLAŞMAYI SEVMİYORUM'

Sosyal medya ile ilgili de konuşan Cansu Özbay; 'Çok fazla kendimi sosyal medyada paylaşmayı sevmiyorum. Ama tabii ki bazı takipçilerimle sohbetlerimiz oluyor.'

AYRILIK AÇIKLAMASI

Uzun yıllardır Vakıfbank forması giyen Cansu, Avrupa'ya transfer olma hedefiyle ilgili; 'Şu anda Avrupa hedefim yok. Tek düşüncem Vakıfbank'ta oynayabildiğim kadar oynamak. Kazanabileceğimiz bütün kupaları kazanmak istiyorum. Ama tabii ki gelecek ne getirir bilemiyorum. Fakat şu anda Vakıfbank'tan ayrılmayı tabii ki düşünmüyorum.' dedi.

'İTALYA LİGİ'Nİ TAKİP EDİYORUM'

Voleybol dışında başka bir spor dallarını takip etmediğini belirten 25 yaşındaki güzel sporcu 'Ben daha çok voleybol maçlarını izliyorum. İtalya Ligi'ni takip ediyorum. Çünkü kalitesi çok yüksek. Son dönemde başka branşları izlemeye çok fazla vaktim olmuyor. Daha önceden basketbol takip ediyordum çok fazla.' açıklamasında bulundu.

'TÜRK KADININI TEMSİL EDİYORUZ'

Olimpiyatlardan sonra voleybola büyük bir ilginin oluştuğunu ve örnek bir sporcu olmakla ilgili konuşan Cansu Özbay; Örnek bir sporcu olduysam ne mutlu bana. Biz Vakıfbank'ta da milli takımda da Türk kadınını temsil ediyoruz. Savaşçı, pes etmeyen, bizim yaptıklarımızı yapabilen kadınların olduğunu göstermek istiyoruz. Bence bunu da çok iyi yapıyoruz. Yaz döneminde zorlu maçlar yaparak bunları gösterdik. Gelecek dönemde de bunu başarmaya devam ederiz.

Milliyet