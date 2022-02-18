Son Dünya, Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası Şampiyonu VakıfBank’ın CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki rakibi belli oldu. CEV’in, Lüksemburg’daki merkez binasında gerçekleştirilen ve YouTube üzerinden canlı yayınlanan kura çekimi sonucunda sarı-siyahlılar, Developres Rzeszow ile eşleşti.

Kuraya seri başı olarak katılan VakıfBank, rövanş maçını evinde oynama avantajını elde ettiği için ilk karşılaşma Polonya’da olacak. Bu eşleşmenin galibi ise yarı finalde Lokomotiv Kaliningrad – Fenerbahçe Opet eşleşmesinin kazananı ile karşılaşacak.

VakıfBank, Şampiyonlar Ligi grup etabında, B Grubu’nda Vero Voley Monza, ASPTT Mulhouse ve LP Salo ile mücadele etti. Tüm maçlarını kazanan sarı-siyahlılar grup lideri olarak çeyrek final biletini aldı. A Grubu’nu lider tamamlayan Developres Rzeszow ise, Lokomotiv Kaliningrad, Dresdner ve Prometey Dnipro ile mücadele ettiği grup aşamasında tek mağlubiyetini son maçında Lokomotiv Kaliningrad’dan aldı.