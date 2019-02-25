VakıfBank’ın konuğu BEZIERS

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki 6. ve son maçında yarın Fransa temsilcisi BEZIERS’i konuk edecek.
VakıfBank Spor Sarayı’nda oynanacak maç saat 19.00’da başlayacak.
Avrupa voleybolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda A Grubu’nda yer alan VakıfBank, ilk 5 maçını da kazanarak lider olarak çeyrek finale çıkmayı garantiledi.
BEZIERS ise 5 müsabakada 1 galibiyet ve 4 yenilgiyle 4 takımlı grupta 3. sırada yer alıyor.
İki takım arasında grupta oynanan ilk maçı VakıfBank 3-0 kazanmıştı.
- Avrupa’da 27 maçtır kaybetmiyor
VakıfBank, Avrupa’da 27 maçtır mağlup olmuyor.
Son 3 sezonda oynadığı 27 maçı da kazanan sarı-siyahlılar, en son 10 Nisan 2016’da CEV Şampiyonlar Ligi finalinde İtalya’nın Pomi Casalmaggiore takımına yenilmişti.
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, ayrıca CEV Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son 39 maçın 38’ini kazanma başarısı gösterdi.
AA