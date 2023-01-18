Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi’nde bu sezonki 4. maçına çıkıyor. C Grubu’nda mücadele eden sarı-siyahlılar deplasmanda 3-1 mağlup ettiği Almanya temsilcisi SC Potsdam’ı ağırlayacak.

Giovanni Guidetti: “Son maçımızdaki yüksek seviyemizi korumalıyız”

Takımının yakaladığı ritmi koruması gerektiğine değinen VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti SC Potsdam maçı öncesinde yaptığı açıklamada, “Novara maçında aldığımız galibiyetin ardından bu karşılaşma liderliğimizi korumak adına bizim için çok değerli. Takım, Novara’ya karşı son derece iyi oynadı. Bu yüksek seviyeyi korumaya devam etmeliyiz. Potsdam bu maça iyi hazırlanacaktır. Rakibimiz son derece iyi voleybol oynayan bir ekip. Almanya’daki maç bizim için kolay olmamıştı. Bu maçta da çok dikkatli olmalıyız” dedi.

Chiaka Ogbogu: “Yeni yıla büyük bir enerji ile girdik”

Sarı-siyahlıların ABD’li orta oyuncusu Chiaka Ogbogu ise, “Şampiyonlar Ligi’nde şu ana kadar ortaya koyduğumuz performans için takım arkadaşlarımı kutluyorum. Yolumuza kayıpsız devam ettiğimiz için çok mutluyum. Grubun ikinci yarısına daha da güçlü girmek istiyoruz. Potsdam güçlü bir ekip ve bizi zorlu bir maçın beklediğine şüphe yok ancak yeni yıla büyük bir enerji ile girdik ve bunu sahada göstermeye devam etmek için sabırsızlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Son Avrupa Şampiyonu VakıfBank; Crvena Zvezda Beograd, Igor Gorgonzola Novara ve SC Potsdam ile birlikte mücadele ettiği C Grubu’nda ilk 3 maçını kazandı. VakıfBank – SC Potsdam mücadelesi 19 Ocak Perşembe, 19.00’da başlayacak.