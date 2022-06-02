VakıfBank’ın bayrağı İstanbul Boğazı’nda

Bu sezon FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda, Misli.com Sultanlar Ligi’nde, AXA Sigorta Kupa Voley’de ve Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nda zafere ulaşan; son olarak da CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi’ni kazanarak katıldığı tüm turnuvalarda kupa sevinci yaşayan VakıfBank’ın bayrağı İstanbul’un simgeleri; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde dalgalandı.

5 kupalı Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonunun bayrağı ayrıca; İstanbul’daki VakıfBank Genel Müdürlüğü’ne, Ankara’daki VakıfBank Genel Müdürlük Ek Hizmet Binası’na ve VakıfBank Spor Sarayı’na asıldı.