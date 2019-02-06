Son iki senenin Dünya ve Avrupa şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki dördüncü maçında Bulgaristan temsilcisi Maritza Plovdiv'i 25-19, 25-17 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup etti. 4'te 4 yaparak gruptaki liderliğini sürdüren sarı-siyahlılar, VakıfBank Spor Sarayı'ndaki karşılaşmaya hücumda etkili başladı. Sarı-siyahlılar, rakibine blok ve servis sayısı imkanı tanımadığı ilk seti 25-19 almayı başardı.

İkinci sette hücum sayılarıyla üstünlüğü eline alan VakıfBank, seti 25-17 alarak, karşılaşmada 2-0 öne geçti. Üçüncü sette de Bulgar rakibine geri dönüş şansı vermeyen sarı-siyahlılar, seti 25-19, maçı da 3-0 alarak, Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyet serisini 26 maça çıkardı. Karşılaşmanın en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü VakıfBank'ın Hollandalı oyuncusu Lonneke Slöetjes aldı. VakıfBank, gruptaki beşinci maçında Alman ekibi Allianz MTV Stuttgart'la 20 Şubat Çarşamba günü TSİ 21:00'de deplasmanda karşılaşacak.

MAÇIN İSTATİSTİĞİ

VAKIFBANK-MARİTZA PLOVDİV: 3-0

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Stanislava Simic (Sırbistan), Christian Peter Wolf (İsviçre)

VAKIFBANK: Kelsey 13, Melis 4, Cansu 4, Zhu 16, Zehra 5, Lonneke 19, Gizem (L), Ebrar 3, Buket, Di Iulio

MARİTZA PLOVDİV: Holston 7, Paskova 14, Nasya 4, Weiss 1, Petkova 4, Cross 4, Todorova (L), Simona 5, Shahpazova, Nikova, Milanova

SETLER: 25-19, 25-17, 25-19

SÜRE: 67 dakika (22', 21', 24')

VAKIFBANK İSTATİSTİKLERİ

İlk Altı: Kelsey Robinson, Melis Gürkaynak, Cansu Özbay, Zhu Ting, Zehra Güneş, Lonneke Slöetjes, Gizem Örge (L)

En Skorer: Lonneke Slöetjes (19)

VakıfBank Toplam Blok Sayısı: 9

En Çok Blok Yapan Oyuncu: Zehra Güneş (3)

VakıfBank'ın Ace Sayıları: 8