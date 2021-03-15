Kazandığı 3 Dünya Kulüpler Şampiyonası ve 4 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' unvanının sahibi olan VakıfBank Spor Kulübü, dijital dünyada da kreatif içerikleriyle ödüller kazanmaya devam ediyor. Sosyal medya içerikleriyle ezber bozan sarı siyahlı kulüp, ABD'de düzenlenen Uluslararası Mercury Mükemmellik Ödülleri'nde sosyal medya yönetimi ve içerikleriyle iki altın, bir bronz ve bir onur ödülünün sahibi oldu.

Sosyal medya iletişimin şampiyonu

Son dönemde modern ve yenilikçi sosyal medya içerikleriyle taraftarlarından büyük beğeni alan sarı siyahlı kulüp ezber bozan işleriyle dikkat çekiyor. VakıfBank'ın sosyal medyadaki bu başarısı, Uluslararası Mercury Mükemmellik Ödülleri'nde de 'Sosyal Medya Yönetimi' kategorisinde 'Altın Ödül'e layık görülerek tescillenmiş oldu.

Kız çocukları reklamı altın kazandı

Sosyal medyadaki iletişimiyle 'Altın Ödül'ün sahibi olan VakıfBank, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü için hazırladığı özel şarkıyı duyurduğu reklam filmi de jüri tarafından ödüle layık görüldü. ''Kimsenin çıkmadığı yere yükselecek tüm kız çocuklarına Efsane'den armağan olsun'' sloganıyla hazırlanan film, 'TV Reklam Filmi' kategorisinde altın ödül alırken, 'Spor Videosu' kategorisinde de onur ödülünün sahibi oldu.

'VakıfBattlegroud'a da bronz ödül

VakıfBank Spor Kulübü'nün Mercury Mükemmellik Ödülleri'nde kazandığı son ödül ise oyun temalı içeriğinden geldi. 2020-2021 sezonu kadro tanıtımını da sosyal medyadan son yılların popüler oyun tarzlarından olan battle royale temalı videoyla paylaşan sarı siyahlılar, 'Vakıf Battleground' isimli paylaşımıyla da 'Spor Videosu Kategorisi'nde bronz ödülü aldı.

İşte VakıfBank Spor Kulübü'nün kazandığı ödüller:

Proje Kategori Ödül

Topluluk Yönetimi Sosyal Medya Yönetimi Altın Ödül

Kız Çocukları Günü TV Reklam Filmi Altın Ödül

Kız Çocukları Günü Spor Videosu Onur Ödülü

Vakıf Battleground Spor Videosu Bronz Ödül