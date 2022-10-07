VakıfBank yeni yıldızlarını arıyor
VakıfBank Spor Kulübü’nün Avrupa ve Dünya şampiyonları yetiştiren altyapısı, yeni yıldız adaylarını seçmelerine davet ediyor. VakıfBank altyapı seçmeleri, yarın ( 8 Ekim Cumartesi ) VakıfBank Spor Sarayı’nda yapılacak. Geride bıraktığımız sezonu tüm yaş kategorilerinde şampiyon olarak tamamlayan VakıfBank Spor Kulübü altyapısı, yıldız adaylarını seçmeye çağırıyor.
Dünyanın en üretken ve başarılı altyapı organizasyonlarından biri olan VakıfBank Spor Kulübü’nün altyapı seçmeleri, yarın ( 8 Ekim Cumartesi ) saat 09.00’da yapılacak. VakıfBank Spor Sarayı’ndaki seçmelere 2010-2011-2012 ve 2013 doğumlu kız çocukları katılabilecek.
VakıfBank Spor Kulübü’nün Avrupa ve Dünya şampiyonları yetiştiren altyapısında seçmelere katılmak için yaş gruplarına göre istenen boy standardı aşağıdaki gibidir:
2010 – 1.75 m ve üzeri
2011 – 1.70 m ve üzeri
2012 – 1.60 m ve üzeri
2013 – 1.55 m ve üzeri