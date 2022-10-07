VakıfBank yeni yıldızlarını arıyor

Dünyanın en üretken ve başarılı altyapı organizasyonlarından biri olan VakıfBank Spor Kulübü’nün altyapı seçmeleri, yarın ( 8 Ekim Cumartesi ) saat 09.00’da yapılacak. VakıfBank Spor Sarayı’ndaki seçmelere 2010-2011-2012 ve 2013 doğumlu kız çocukları katılabilecek.

VakıfBank Spor Kulübü’nün Avrupa ve Dünya şampiyonları yetiştiren altyapısında seçmelere katılmak için yaş gruplarına göre istenen boy standardı aşağıdaki gibidir:

2010 – 1.75 m ve üzeri

2011 – 1.70 m ve üzeri

2012 – 1.60 m ve üzeri

2013 – 1.55 m ve üzeri











