VakıfBank, yeni yıldaki ilk maçında set vermedi

Misli.com Sultalar Ligi’nin 2018’den beri tek şampiyonu VakıfBank, 2023’teki ilk maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor’u ağırladı. Sarı-siyahlılar rakibini 3-0 yenerek ligde üst üste 8. galibiyetini alırken; yeni yıla kazanarak başlamış oldu.

Vakıfbank Spor Sarayı’ndaki mücadelenin ilk setinde Zehra Güneş ve Chiaka Ogbogu’dan 6’şar sayı bulan ev sahibi 25-21’lik skorla 1-0 öne geçti. İkinci sette de güçlü bir oyun ortaya koyan VakıfBank, seti 25-16 kazandı durumu 2-0’a getirdi. Son seti ise 25-22 alan sarı-siyahlılar 11. hafta erteleme maçında rakibine set vermeden kazanmış oldu.

VakıfBank’ta Kara Bajema 14 sayıyla karşılaşmanın en skoreri olurken; Aleksia Karutasu 13, Nika Daalderop 11, Zehra Güneş 10 ve Chiaka Ogbogu 9 sayı kaydetti.

VakıfBank sıradaki maçında 2023’ün ilk CEV Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak. Son Avrupa Şampiyonu VakıfBank, C Grubu mücadelesinde İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola Novara’ya konuk olacak. 10 Ocak Salı günü oynanacak mücadele TSİ 22.00’de başlayacak.

VAKIFBANK – AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 3-0

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Ramazan Çevik, Selçuk Görmen

VAKIFBANK: Cansu Özbay 2, Kara Bajema 14, Zehra Güneş 10, Aleksia Karutasu 13, Nika Daalderop 11, Chiaka Ogbogu 9, Ayça Aykaç (L), Derya Cebecioğlu 1, Buket Gülübay

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Aslıhan Kılıç, İdil Naz Başcan 12, Sasa Planinsec 4, Anna Nicoletti 10, Sara Loda 3, Özge Nur Çetiner 3, Selin Adalı (L), Özlem Güven (L), Merve Nur Öztürk 8, Berra Eren, Çağla Salih

SETLER: 25-21, 25-16, 25-22

SET SÜRELERİ: 29’, 23’, 28’ (80 dakika)