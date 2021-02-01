VakıfBank yarın LKS Commercecon ile karşılaşacak

Grupta ikinci etap maçlarının yapılacağı Polonya’nın Lodz şehrindeki Lodz Sport Arena’da oynanacak müsabaka, TSİ 20.00’de başlayacak.
Şampiyonlar Ligi’nde grup müsabakaları, bu sezon yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında iki ayak şeklinde oynanıyor.
Sarı-siyahlı ekip, C Grubu’nda LKS Commercecon’un yanı sıra Fransa’nın ASPTT Mulhouse ve Bulgaristan’ın VC Maritza takımlarıyla mücadele ediyor.
VakıfBank, Bulgaristan’ın Filibe kentinde yapılan grubun ilk etap müsabakalarında aldığı 3 galibiyetle 1. sırada yer alıyor.
VakıfBank, ilk turda rakibini 3-0 mağlup etmişti.
Karşılaşmalar sonucunda 5 grubun birincileri ile en iyi 3 grup ikincisi adını çeyrek finale yazdıracak.
AA