MENÜ

VakıfBank-Vero Volley Monza maç sonucu: 3-1

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında İtalyan ekibi Vero Volley Monza'yı 3-1 yendi.

24 Kasım 2021, Çarşamba 22:09 Son Güncelleme:
- A +
VakıfBank-Vero Volley Monza maç sonucu: 3-1

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında İtalyan ekibi Vero Volley Monza'yı 3-1 yendi.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Lucian Nastase ( Romanya ), Aleksander Sikanjic (Lihtenştayn)

VakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Guimaraes, Ogbogu, Haak, Hackley ( Ayça Aykaç, Meryem Boz, Tuğba Şenoğlu )

Vero Volley Monza: Davyskiba, Denesi, Van Hacke, Lazovic, Candi, Orro (Stysiak, Baldini, Porecchiale, Negretti)

Setler: 23-25, 25-23, 25-16, 25-21

Süre: 116 dakika (33, 32, 23, 28)

AA

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...