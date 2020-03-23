Vakıfbank ve Fenerbahçe ligi zirvede tamamladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınına rağmen voleybolda geçen hafta seyircisiz oynanan son hafta maçlarıyla normal sezon tamamlandı. 22 maçlık maratonun ardından Vestel Venüs Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi’nde normal sezonun liderleri belli olurken Play-Off’a çıkan ilk 8 takım da kesinleşti. Sultanlar Ligi’nde son hafta zirve maçı da oynandı. Vakıfbank, takipçisi Eczacıbaşı’yla yaptığı mücadeleyi 3-0 kazanıp, normal sezonu 21 galibiyetle lideri bitirdi.

Efeler Ligi’nde de son şampiyon Fenerbahçe zirveyi kimseye bırakmadı. Zirve takipçisi Arkas’tan 4 galibiyet farkla normal sezonu lider tamamladı. Ligi lider bitiren takımlar, gelecek sezon Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.